Asamoah transferinde G.Saray'ın beklediği haber!

Fatih Terim'in "iyi bir oyuncu, doğru bir transfer. ümit ediyorum devre arası olur" dediği Kwadwo Asamoah'ta son dakika gelişmesi yaşandı.

Sarı-kırmızılıların ısrarla istediği Ganalı sol bek, İtalyan ekibinin yeni sözleşme teklifini reddetti.



Torino ekibinde 6. sezonunu geçiren Asamoah'ın ret cevabı sonrası Juventus ekibi strateji değişikliği kararı aldı.

Daha önce sol beke alternatif almadan oyuncusunu satmaya yanaşmayan Juventus, 4 Ocak'tan sonra istediği kulüple görüşmelere başlama hakkına kavuşacak olan Asamoah'ı transfer listesine koyma kararı aldı.

Siyah-beyazlılar böylece Asamoah'ın bonservissiz ayrılma ihtimalinin önüne geçmeyi planlarken, bu durum Galatasaray'ın elini güçlendirdi.

Asamoah için 'Bekle ve bonservissiz al' taktiğini uygulayan G.Saray yönetimi, son gelişmelerin ardından harekete geçerek uygun bir bonservis karşılığında yıldız oyuncunun transferini Ocak döneminde bitirme fırsatını yakalamış oldu.