Stoper değil forvet olmalıymış
Göztepe maçındaki muhteşem frikiğiyle Ronaldo’yu bile kıskandıran G.Saray’ın Brezilyalısı, ligde 5 gole ulaştı. Krallık yarışında birçok yıldız forveti solladı
5 İKİLİ MÜCADELE KAZANDI
Yeni hocası Fatih Terim'e ise "Ben yedek kalacak adam değilim. Bana güvenebilirsin" mesajını verdi. Tecrübeli oyuncu Göztepe karşısında ayrıca 10 sahipsiz top, 5 ikili mücadele kazanıp, 1 top çalarak da göz doldurdu. Ayrıca 2 top kapan Maicon, 5 uzaklaştırma yaptı. 1 şut engelledi. 2 kez adam geçti. 14 uzun topundan 8'i yerini buldu.
NEGREDO JANSSEN VE SOLDADO'DAN FAZLA ATTI
Fenerbahçe'nin kadrosunda sadece Guiliano 8 golle Maicon'u geçebildi. Valbuena, sarı-kırmızılı stoperle aynı sayıda gol atarken, sarı-lacivertli ekibin forvetleri Soldado (3 gol) ile Janssen (2 gol) ise Maicon'un 5 golüne yaklaşamadı. Beşiktaşlı Negredo ile Trabzonsporlu Rodallega 4'er gol, N'Doye ise 3 gol atabildi.
RAKİPLERİ EPUREANU VE OTAMENDI
Maicn'un bu sezon Süper Lig'de kaleyi bulan 7 şutundan 5'i ağlarla buluştu. 5 büyük lig ve Süper Lig'de Maicon ve Bursasporlu Aziz Behiç'ten fazla gol atan bir savunmacı yok. Maicon, Avrupa'nın ise en golcü stoperi. Rakipleri ise 4'er gollü Başakşehirli Epureanu ve Manchester City'li Otamendi.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 01:04
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İngiltere'den Fellaini iddiası!
Toplam 2
Yorum
seda terim bu defa iyi egitilcek,sart baska cikari yolu yok,biktim cl de ucam,amaktan artik ucacaz,onun icinde her yolu öretcem,bi yazsam
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İngiltere'den Fellaini iddiası!
Toplam 2
Yorum
seda penalti kurtarilir attirilmaz binbir yolu var,herseyin binbir yolu var bu defa terimin isi cok zor,ya örencek ya ögrencek,2008 de demistim
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Fatih Terim devreye girdi! Sol bek geliyor...
Toplam 7
Yorum
OsmanLI NO_Nameye cevap tudor-IMPARATOR aradaki fark
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