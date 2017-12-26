Stoper değil forvet olmalıymış

Göztepe maçındaki muhteşem frikiğiyle Ronaldo’yu bile kıskandıran G.Saray’ın Brezilyalısı, ligde 5 gole ulaştı. Krallık yarışında birçok yıldız forveti solladı

Galatasaray'ın Sao Paulo'dan transfer ettiği Maicon Roque, attığı gollerle takımına destek vermeyi sürdürüyor. Defans oyuncusu olmasına rağmen Süper Lig'de 17 maçta 5 gol atma başarısı gösteren Brezilyalı stoper, krallık yarışında bir çok forveti geride bıraktı. Son Göztepe maçındaki frikik golü ve taklaları ise herkese şapka çıkarttı. 'Ronaldo ve Hagi'yi kıskandırdı' yorumları alan sambacı, Kayseri maçında kendisini oyundan çıkaran Tudor'a da adeta nazire yaptı.



5 İKİLİ MÜCADELE KAZANDI

Yeni hocası Fatih Terim'e ise "Ben yedek kalacak adam değilim. Bana güvenebilirsin" mesajını verdi. Tecrübeli oyuncu Göztepe karşısında ayrıca 10 sahipsiz top, 5 ikili mücadele kazanıp, 1 top çalarak da göz doldurdu. Ayrıca 2 top kapan Maicon, 5 uzaklaştırma yaptı. 1 şut engelledi. 2 kez adam geçti. 14 uzun topundan 8'i yerini buldu.



NEGREDO JANSSEN VE SOLDADO'DAN FAZLA ATTI

Fenerbahçe'nin kadrosunda sadece Guiliano 8 golle Maicon'u geçebildi. Valbuena, sarı-kırmızılı stoperle aynı sayıda gol atarken, sarı-lacivertli ekibin forvetleri Soldado (3 gol) ile Janssen (2 gol) ise Maicon'un 5 golüne yaklaşamadı. Beşiktaşlı Negredo ile Trabzonsporlu Rodallega 4'er gol, N'Doye ise 3 gol atabildi.



RAKİPLERİ EPUREANU VE OTAMENDI

Maicn'un bu sezon Süper Lig'de kaleyi bulan 7 şutundan 5'i ağlarla buluştu. 5 büyük lig ve Süper Lig'de Maicon ve Bursasporlu Aziz Behiç'ten fazla gol atan bir savunmacı yok. Maicon, Avrupa'nın ise en golcü stoperi. Rakipleri ise 4'er gollü Başakşehirli Epureanu ve Manchester City'li Otamendi.