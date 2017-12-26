De Jong ve Balta’ya özel program

Terim, yeniden A takıma aldığı Hakan Balta ve Nigel de Jong için özel program hazırlattı. Sezon başından bu yana kadro dışı olan ve kendi başlarına çalışan ikiliye, Antalya kampında ekstra yüklemeler yapılarak kondisyon+idman açıkları kapatılacak. Terim'in iki futbolcuyu rotasyon amacıyla ikinci yarıda takımda tutmayı planladığı belirtiliyor. Y



Yabancılara Noel izni

Terim; Noel nedeniyle erken izin verdiği Muslera, Mariano, Maicon, Gomis, Ndiaye ve Fernando'yu Buca maçının kadrosuna almadı. Müslüman olan Belhanda ve Feghouli ise kupa maçı sonrası tatile çıkacak. Denayer de kendi isteğiyle kaldı.