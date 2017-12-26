De Jong ve Balta’ya özel program
Yabancılara Noel izni
Terim; Noel nedeniyle erken izin verdiği Muslera, Mariano, Maicon, Gomis, Ndiaye ve Fernando'yu Buca maçının kadrosuna almadı. Müslüman olan Belhanda ve Feghouli ise kupa maçı sonrası tatile çıkacak. Denayer de kendi isteğiyle kaldı.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 01:21
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İngiltere'den Fellaini iddiası!
Toplam 2
Yorum
seda terim bu defa iyi egitilcek,sart baska cikari yolu yok,biktim cl de ucam,amaktan artik ucacaz,onun icinde her yolu öretcem,bi yazsam
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İngiltere'den Fellaini iddiası!
Toplam 2
Yorum
seda penalti kurtarilir attirilmaz binbir yolu var,herseyin binbir yolu var bu defa terimin isi cok zor,ya örencek ya ögrencek,2008 de demistim
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Fatih Terim devreye girdi! Sol bek geliyor...
Toplam 7
Yorum
OsmanLI NO_Nameye cevap tudor-IMPARATOR aradaki fark
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