 De Jong ve Balta’ya özel program – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    De Jong ve Balta’ya özel program

    De Jong ve Balta’ya özel program
    Terim, yeniden A takıma aldığı Hakan Balta ve Nigel de Jong için özel program hazırlattı. Sezon başından bu yana kadro dışı olan ve kendi başlarına çalışan ikiliye, Antalya kampında ekstra yüklemeler yapılarak kondisyon+idman açıkları kapatılacak. Terim'in iki futbolcuyu rotasyon amacıyla ikinci yarıda takımda tutmayı planladığı belirtiliyor. Y

    Yabancılara Noel izni
    Terim; Noel nedeniyle erken izin verdiği Muslera, Mariano, Maicon, Gomis, Ndiaye ve Fernando'yu Buca maçının kadrosuna almadı. Müslüman olan Belhanda ve Feghouli ise kupa maçı sonrası tatile çıkacak. Denayer de kendi isteğiyle kaldı.
    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:21
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