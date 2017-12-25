 Terim sonrası ilk imza geldi! Golcü... – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Terim sonrası ilk imza geldi! Golcü...

    Terim sonrası ilk imza geldi! Golcü...

    , U21 takımında attığı 13 golle en golcü futbolcu konumunda olan Kıbrıslı genç yıldız ile profesyonel sözleşme imzaladı.

    , 19 yaşındaki golcüsü ile profesyonel sözleşme imzaladı. geçtiğimiz günlerde A Takım ile yapılan idmanda takım ile birlikte çalışmıştı.

    U21 takımı ile bu sezon dikkatleri üzerine geçen genç golcü şimdiye kadar attığı 13 golle dikkatleri üzerine çekmişti. Sezon başında Kıbrıs'tan transfer edilen Ahmet Sivri etkili son vuruşları ile ön plana çıktı.

    Ahmet Sivri, Emrah Bayraktar'ın alt yapı sorumlusu olmasıyla FOTOMAÇ'ın usta yazarı Sinan Vardar tarafından önerilmişti.

    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:47
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