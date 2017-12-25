Terim sonrası ilk imza geldi! Golcü...
Galatasaray, U21 takımında attığı 13 golle en golcü futbolcu konumunda olan Kıbrıslı genç yıldız Ahmet Sivri ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Galatasaray, 19 yaşındaki golcüsü Ahmet Sivri ile profesyonel sözleşme imzaladı. Ahmet Sivri geçtiğimiz günlerde A Takım ile yapılan idmanda takım ile birlikte çalışmıştı.
U21 takımı ile bu sezon dikkatleri üzerine geçen genç golcü şimdiye kadar attığı 13 golle dikkatleri üzerine çekmişti. Sezon başında Kıbrıs'tan transfer edilen Ahmet Sivri etkili son vuruşları ile ön plana çıktı.
Ahmet Sivri, Emrah Bayraktar'ın Galatasaray alt yapı sorumlusu olmasıyla FOTOMAÇ'ın usta yazarı Sinan Vardar tarafından önerilmişti.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:47
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Maicon'un golü dünya basınını salladı!
Toplam 9
Yorum
gs 1905 Fatih TERİM gelmiş o yüzden Galatasaray haberlerini okumuyormuş bak bak bak yorum yazma o zaman kardeşim. Her zaman her de GALATASARAY....
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Arda geliyor mu? Fikret Orman açıkladı!
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Beşiktaşlı Şenol hocada yönetemezse kimse yönetemez, sorun çıkaran Quaresma malesef fazla agresif kimse Beşiktaş tan büyük değil.
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Toplam 1
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tunay karabük başkanı kalesinde gördüğü golden dolayı hakem meler'den şikayette haklı değilmi ?
Terim sonrası ilk imza geldi! Golcü... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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