Eren Derdiyok'a Konyaspor kancası
Galatasaray'da bu sezon istediği kadar forma şansı bulamayan ve henüz golle tanışamayan Eren Derdiyok'un Atiker Konyaspor'a transfer olacağı iddia edildi.
Transfer olduğu ilk günden bu yana istediği patlamayı yapamayan Eren Derdiyok'un sarı kırmızılı ekipten ayrılacağı öne sürüldü.
Ağustos 2016'da Kasımpaşa'dan 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray formasını sırtına geçiren Derdiyok, sarı kırmızılı formayla ilk sezonunda 28 maçta 12 gol atmıştı. Türk asıllı İsviçreli golcü bu sezon ise henüz açılış yapamadı.
Rijad Bajic'in Udinese'ye transferi sonrası gol yollarında etkili bir isim arayan Atiker Konyaspor'un talip olduğu ve öncelikli olarak bonservisiyle, olmazsa kiralık formülüyle alınmak istendiği öğrenilen Eren için Fatih Terim'in "Yerine alternatif bir isim alınacaksa gidebilir" dediği de gelen bilgiler arasında.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:48
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Fatih Terim devreye girdi! Sol bek geliyor...
Toplam 1
Yorum
austin sadece sayı olsun diyemi gelecek carole sol back i carole halledecekse nie yolladın.bu transfermi şimdi.
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Fenerbahçe kötü başladı, iyi bitirdi
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Yorum
gençfb konyayı kesin yenerdi fb .ama defansif oyun yine 2 puan kaybettirdi.dirarla isla yerine soldado ve fernandao oynasaydı kesin 3 puan garanti
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Babel'e Çin'den 14 milyon euro!
Toplam 9
Yorum
bu sene şampiyon olamayacaksak değerini bulan herkes satılmalıdır.
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