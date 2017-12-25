Eren Derdiyok'a Konyaspor kancası

Transfer olduğu ilk günden bu yana istediği patlamayı yapamayan Eren Derdiyok'un sarı kırmızılı ekipten ayrılacağı öne sürüldü.

Ağustos 2016'da Kasımpaşa'dan 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray formasını sırtına geçiren Derdiyok, sarı kırmızılı formayla ilk sezonunda 28 maçta 12 gol atmıştı. Türk asıllı İsviçreli golcü bu sezon ise henüz açılış yapamadı.

Rijad Bajic'in Udinese'ye transferi sonrası gol yollarında etkili bir isim arayan Atiker Konyaspor'un talip olduğu ve öncelikli olarak bonservisiyle, olmazsa kiralık formülüyle alınmak istendiği öğrenilen Eren için Fatih Terim'in "Yerine alternatif bir isim alınacaksa gidebilir" dediği de gelen bilgiler arasında.