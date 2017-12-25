 Fatih Terim, 6 ismi kadroya almadı! – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    , 6 ismi kadroya almadı!

    <a href="/index/fatih_terim_haber_etiketleri?id=f74156b6-a9f2-40ab-89b8-e058ad4cd30d" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>, 6 ismi kadroya almadı!

    Teknik Direktörü , Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Buca maçı öncesi önemli 6 oyuncuyu kadroya almadı.

    , 'ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bucaspor ile oynayacağı maçın kadrosuna Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye ve Fernando'yu almadı.

    Sarı-kırmızılı takımın Bucaspor ile oynayacağı maçta 'in daha az süre alan ve forma şansı bulamayan isimlere görev vermesi bekleniyor.

    , Ziraat Türkiye Kupası'nda Bucaspor ile 26 Aralık Salı günü Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:47
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