Fatih Terim, 6 ismi kadroya almadı!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Buca maçı öncesi önemli 6 oyuncuyu kadroya almadı.
Fatih Terim, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bucaspor ile oynayacağı maçın kadrosuna Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye ve Fernando'yu almadı.
Sarı-kırmızılı takımın Bucaspor ile oynayacağı maçta Fatih Terim'in daha az süre alan ve forma şansı bulamayan isimlere görev vermesi bekleniyor.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bucaspor ile 26 Aralık Salı günü Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:47
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Fatih Terim devreye girdi! Sol bek geliyor...
Toplam 1
Yorum
austin sadece sayı olsun diyemi gelecek carole sol back i carole halledecekse nie yolladın.bu transfermi şimdi.
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Fenerbahçe kötü başladı, iyi bitirdi
Toplam 1
Yorum
gençfb konyayı kesin yenerdi fb .ama defansif oyun yine 2 puan kaybettirdi.dirarla isla yerine soldado ve fernandao oynasaydı kesin 3 puan garanti
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Babel'e Çin'den 14 milyon euro!
Toplam 9
Yorum
bu sene şampiyon olamayacaksak değerini bulan herkes satılmalıdır.
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