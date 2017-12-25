Flaş gelişme! Muslera bırakıyor!
Göztepe maçından önce Fatih Terim'le görüşme yapan Fernando Muslera'nın kaptanlık pazubandını takmak istemediği iddia edildi.
Star'ın haberine göre; Igor Tudor döneminde yediği hatalı gollerle bir hayli dikkat çeken ve hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan Fernando Muslera'nın Fatih Terim'li ilk maçındaki performansı alkış topladı. Özellikle yandan, cepheden gelen toplara anından müdahale eden ve çıkışlarda sorun yaşamayan Uruguaylı yıldız eski günlerine geri dönüş sinyali verirken, Muslera'nın başarılı performansı teknik heyeti de mutlu etti.
Daha 1 hafta önceye kadar kalede büyük problemler yaşayan Fernando Muslera'nın Göztepe maçından önce Fatih Terim'le kısa bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Hocasıyla beraber kaptanlık konusunu masaya yatıran 'Nando'nun pazubandı takmak istemediği öğrenilirken, yıldız eldivenin gerekçe olarak 'konsantrasyon kaybı' sebebini gösterdiği ifade edildi.
Malatyaspor maçının devre arasında Igor Tudor'la Maicon'un sert kavgasında bir şey yapamayan ve ağır tartışmayı sadece ayırarak geçiştirebilen Muslera'nın kaptanlığa sıcak bakmadığı belirtilirken, Fatih Terim'in bu duruma olumlu yaklaştığı ve ligin ikinci yarısında pazubandı Fernando'ya vereceği öğrenildi.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:46
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Fatih Terim devreye girdi! Sol bek geliyor...
Toplam 1
Yorum
austin sadece sayı olsun diyemi gelecek carole sol back i carole halledecekse nie yolladın.bu transfermi şimdi.
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Fenerbahçe kötü başladı, iyi bitirdi
Toplam 1
Yorum
gençfb konyayı kesin yenerdi fb .ama defansif oyun yine 2 puan kaybettirdi.dirarla isla yerine soldado ve fernandao oynasaydı kesin 3 puan garanti
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Babel'e Çin'den 14 milyon euro!
Toplam 9
Yorum
bu sene şampiyon olamayacaksak değerini bulan herkes satılmalıdır.
Flaş gelişme! Muslera bırakıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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