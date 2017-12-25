 Flaş gelişme! Muslera bırakıyor! – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Flaş gelişme! Muslera bırakıyor!

    Flaş gelişme! Muslera bırakıyor!

    Göztepe maçından önce Fatih Terim'le görüşme yapan 'nın kaptanlık pazubandını takmak istemediği iddia edildi.

    Star'ın haberine göre; Igor Tudor döneminde yediği hatalı gollerle bir hayli dikkat çeken ve hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan 'nın Fatih Terim'li ilk maçındaki performansı alkış topladı. Özellikle yandan, cepheden gelen toplara anından müdahale eden ve çıkışlarda sorun yaşamayan Uruguaylı yıldız eski günlerine geri dönüş sinyali verirken, Muslera'nın başarılı performansı teknik heyeti de mutlu etti.

    Daha 1 hafta önceye kadar kalede büyük problemler yaşayan Fernando Muslera'nın Göztepe maçından önce Fatih Terim'le kısa bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Hocasıyla beraber kaptanlık konusunu masaya yatıran 'Nando'nun pazubandı takmak istemediği öğrenilirken, yıldız eldivenin gerekçe olarak 'konsantrasyon kaybı' sebebini gösterdiği ifade edildi.

    Malatyaspor maçının devre arasında Igor Tudor'la Maicon'un sert kavgasında bir şey yapamayan ve ağır tartışmayı sadece ayırarak geçiştirebilen Muslera'nın kaptanlığa sıcak bakmadığı belirtilirken, Fatih Terim'in bu duruma olumlu yaklaştığı ve ligin ikinci yarısında pazubandı Fernando'ya vereceği öğrenildi.

    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:46
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