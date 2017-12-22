 Terim'den transfer müjdesi! – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Terim'den transfer müjdesi!

    Terim'den transfer müjdesi!

    Fatih Terim, imza töreninde gelen soruları cevaplarken transfer konusunu da değindi getirdi. Tecrübeli hoca, sol bek için bir transfer yapacaklarını, bir transfer raporu hazırlayacağını ve bir veya iki transfer yapılacağını açıkladı.

    Tecrübeli hoca ayrıca Hakan Balta ve Nigel de Jong ile ilgili de "Hakan Balta olsa o bu maçta sol bek oynardı ama kadroya yazılmamış. Artık ikinci yarı. De Jong'u da çağırdık. O da takıma katılacak" ifadelerini kullandı.

    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:38
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