G.Saray'dan Fatih Terim'e çok konuşulacak video!
Galatasaray, 1-5 yıllık sözleşme imzaladığı Fatih Terim'e çok özel bir video hazırladı. İşte o anlar...
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