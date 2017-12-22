 Galatasaray'ın hisseleri uçuşa geçti! – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Galatasaray'ın hisseleri uçuşa geçti!

    Galatasaray'ın hisseleri uçuşa geçti!

    Fatih Terim'in takımın başına geçmesinin ardından Galatasaray'ın borsada işlem gören hisselerinin nasıl tepki vereceği merak konusuydu. Sarı-kırmızılılar beklendiği gibi güne yükselişle başladı.

    Fatih Terim'le anlaşıldığının açıklanmasının ardından Galatasaray Sportif AŞ'nin hisseleri güne yüzde 7,52 yükselişle başladı ve önceki kapanışa göre yüzde 5,4 artışla 6,44 lira seviyesinde dengelendi.

    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 13:48
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