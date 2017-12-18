Yönetim akın etti
Zorlu deplasmana büyük rağbet vardı. Başkan Dursun Özbek, yöneticiler Nasuhi Sezgin, Cengiz Özyalçın, İsmail Sarıkaya, Eşref Alaçayır, Ural Aküzüm, Tarık Yaşar ve Alper Narman, Malatya'ya gitti.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:32
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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