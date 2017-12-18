 Yönetim akın etti – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Yönetim akın etti

    Yönetim akın etti
    Zorlu deplasmana büyük rağbet vardı. Başkan Dursun Özbek, yöneticiler Nasuhi Sezgin, Cengiz Özyalçın, İsmail Sarıkaya, Eşref Alaçayır, Ural Aküzüm, Tarık Yaşar ve Alper Narman, Malatya'ya gitti.
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:32
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yönetim akın etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN