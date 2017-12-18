Yönetim akın etti

Zorlu deplasmana büyük rağbet vardı. Başkan Dursun Özbek, yöneticiler Nasuhi Sezgin, Cengiz Özyalçın, İsmail Sarıkaya, Eşref Alaçayır, Ural Aküzüm, Tarık Yaşar ve Alper Narman, Malatya'ya gitti.