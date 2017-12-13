Olaylı maçın faturası ağır
Galatasaray'ın 2-0 geriden gelerek 4-2 kazandığı maçın faturası belli oldu. Karşılaşmada kırmızı kart gören Bafetimbi Gomis, Miguel de Almeida ve yardımcı antrenör Ayhan Akman 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Tribüne gönderilen Okan Buruk ise 'sportmenliğe aykırı hareketi ve açıklamaları' nedeniyle ceza kuruluna verildi
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:34
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Valbuena krizi
Toplam 24
Yorum
mert sonuna kadar aykutun ve fenerbahcenin yanındayım helal olsun süper döndüler geri
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Valbuena krizi
Toplam 24
Yorum
mert sonuna kadar aykutun ve fenerbahcenin yanındayım helal olsun süper döndüler geri
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Çakar'dan flaş iddia: ''Beşiktaş'ı kurban ettiler!''
Toplam 24
Yorum
okan aksayan savunma ? 10 maç 1 yenilgi
Olaylı maçın faturası ağır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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