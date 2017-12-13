Olaylı maçın faturası ağır

Galatasaray'ın 2-0 geriden gelerek 4-2 kazandığı maçın faturası belli oldu. Karşılaşmada kırmızı kart gören Bafetimbi Gomis, Miguel de Almeida ve yardımcı antrenör Ayhan Akman 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Tribüne gönderilen Okan Buruk ise 'sportmenliğe aykırı hareketi ve açıklamaları' nedeniyle ceza kuruluna verildi