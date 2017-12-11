Yüksek gerilim
G.Saray’da ecel terleriyle gelen 3 puan, yönetimle ‘12. adam’ arasındaki ipleri gerdi Taraftarlar, ‘istenmeyen adam’ ilan ettikleri yönetici Narman’ın istifasını bekliyor
'AYIPTIR, BAŞKANIN EŞİ VAR!..'
Sarı-kırmızılı taraftarlar, kendilerine hakaret ettiği gerekçesiyle Alper Narman'ı 'istenmeyen adam' ilan etti. Sosyal medyada, Narman'ın yönetimden gönderilmesi için kampanya başlatıldı. Alper Narman'ın ise tepkilere hedef olan locada başkan Dursun Özbek'in eşi Mesude hanımın da yer aldığını, bu nedenle taraftarları, "Ayıptır, başkanın eşi var. Küfür etmeyin" diyerek uyardığını belirttiği ifade edildi. Gerilimin nasıl biteceği merak konusu.
DURSUN ÖZBEK UYARACAK
BAŞKAN Dursun Özbek'in Alper Narman ile bir görüşme yaparak uyarması bekleniyor. Özbek'in Narman'dan taraftarlardan özür dilemesini ve bir daha bu şekilde diyaloglara girmemesini isteyeceği gelen haberler arasında
Savaş ÇORLU
Kapıya koyardı!
Alper Narman için maçtan sonra atılan bazı taraftar tweet'leri şöyle:
@nevergieupgs # Levent Nazifoğlu meğerse Alper Narman ile ilgili söylemlerinde haklıymış.
@sportifytr # İlk defa bir yönetici taraftara hakaret etti! Hem de başkanın yanında! Normal şartlarda başkan gibi başkan olsa o yönetici bu sabah kapıya konurdu! Onun adı Alper Narman!
@ParcaliPesinde # Alper Narman, yönetimde 'taraftardan sorumlu yönetici' olarak görev alırken bugün 'taraftara' hakaret etti.
@AtkılıTayfa # Sen kim oluyorsun, Alper Narman! Hepiniz GİDECEKSİ- NİZ! BU KULÜP ATKILILAR'IN!
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:08
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Avrupa Kartal'ı ligde 'Has'ta!
Toplam 13
Yorum
gsssssss gecen sezon gs nın fb nın ts nın kayserının olmadıgı bı lıgde sampıyn oldunuz hadı gorelım sızı lıg burda sız nerdsınız
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Şenol Güneş'e saldırı iddiası
Toplam 2
Yorum
Ex önce adam olacaksin sonra hesap soracaksin. öyle milleti tokatlarsan senide birgün tokatlayan cikar. Kendinizi bi halt saniyorsunuz.
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Güneş: “Yüzde 150 penaltı”
Toplam 5
Yorum
yalanci filosof isiniz gucunuz tineri cekip yalan soylemek
Yüksek gerilim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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