 Yüksek gerilim – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    Yüksek gerilim

    Yüksek gerilim

    G.Saray’da ecel terleriyle gelen 3 puan, yönetimle ‘12. adam’ arasındaki ipleri gerdi Taraftarlar, ‘istenmeyen adam’ ilan ettikleri yönetici Narman’ın istifasını bekliyor

    Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisar galibiyeti ile yeniden liderliğe yükselen Galatasaray'da taraftarlar ile yönetim karşı karşıya geldi. Derbilerde alınan üst üste mağlubiyetler nedeniyle zaten gergin olan sarı-kırmızılılar, Akhisar maçında devrenin 2-0 yenik kapatılması üzerine yönetim ve Tudor için 'istifa' tezahüratları yaparken, tribünlerden 'Fatih Terim' sesleri yükselmişti... İkinci yarıda maçın 4-2 kazanılmasına rağmen 90 dakika sonunda da 'istifa' tezahüratlarının sürmesine yönetim kurulu üyesi Alper Narman tepki gösterdi.

    'AYIPTIR, BAŞKANIN EŞİ VAR!..'
    Sarı-kırmızılı taraftarlar, kendilerine hakaret ettiği gerekçesiyle Alper Narman'ı 'istenmeyen adam' ilan etti. Sosyal medyada, Narman'ın yönetimden gönderilmesi için kampanya başlatıldı. Alper Narman'ın ise tepkilere hedef olan locada başkan Dursun Özbek'in eşi Mesude hanımın da yer aldığını, bu nedenle taraftarları, "Ayıptır, başkanın eşi var. Küfür etmeyin" diyerek uyardığını belirttiği ifade edildi. Gerilimin nasıl biteceği merak konusu.

    DURSUN ÖZBEK UYARACAK
    BAŞKAN Dursun Özbek'in Alper Narman ile bir görüşme yaparak uyarması bekleniyor. Özbek'in Narman'dan taraftarlardan özür dilemesini ve bir daha bu şekilde diyaloglara girmemesini isteyeceği gelen haberler arasında

    Savaş ÇORLU

    Kapıya koyardı!
    Alper Narman için maçtan sonra atılan bazı taraftar tweet'leri şöyle:
    @nevergieupgs # Levent Nazifoğlu meğerse Alper Narman ile ilgili söylemlerinde haklıymış.
    @sportifytr # İlk defa bir yönetici taraftara hakaret etti! Hem de başkanın yanında! Normal şartlarda başkan gibi başkan olsa o yönetici bu sabah kapıya konurdu! Onun adı Alper Narman!
    @ParcaliPesinde # Alper Narman, yönetimde 'taraftardan sorumlu yönetici' olarak görev alırken bugün 'taraftara' hakaret etti.
    @AtkılıTayfa # Sen kim oluyorsun, Alper Narman! Hepiniz GİDECEKSİ- NİZ! BU KULÜP ATKILILAR'IN!
    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:08
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