Yüksek gerilim

'de Teleset Mobilya Akhisar galibiyeti ile yeniden liderliğe yükselen'da taraftarlar ile yönetim karşı karşıya geldi. Derbilerde alınan üst üste mağlubiyetler nedeniyle zaten gergin olan sarı-kırmızılılar, Akhisar maçında devrenin 2-0 yenik kapatılması üzerineveiçintezahüratları yaparken, tribünlerdensesleri yükselmişti... İkinci yarıda maçın 4-2 kazanılmasına rağmen 90 dakika sonunda datezahüratlarının sürmesine yönetim kurulu üyesitepki gösterdi.-kırmızılı taraftarlar, kendilerine hakaret ettiği gerekçesiyle Alper Narman'ıilan etti. Sosyal medyada, Narman'ın yönetimden gönderilmesi için kampanya başlatıldı. Alper Narman'ın ise tepkilere hedef olan locada başkan Dursun Özbek'in eşi Mesude hanımın da yer aldığını, bu nedenle taraftarları,diyerek uyardığını belirttiği ifade edildi. Gerilimin nasıl biteceği merak konusu.BAŞKAN Dursun Özbek'in Alper Narman ile bir görüşme yaparak uyarması bekleniyor. Özbek'in Narman'dan taraftarlardan özür dilemesini ve bir daha bu şekilde diyaloglara girmemesini isteyeceği gelen haberler arasında@nevergieupgs # Levent Nazifoğlu meğerse Alper Narman ile ilgili söylemlerinde haklıymış.@sportifytr # İlk defa bir yönetici taraftara hakaret etti! Hem de başkanın yanında! Normal şartlarda başkan gibi başkan olsa o yönetici bu sabah kapıya konurdu! Onun adı Alper Narman!@ParcaliPesinde # Alper Narman, yönetimde 'taraftardan sorumlu yönetici' olarak görev alırken bugün 'taraftara' hakaret etti.@AtkılıTayfa # Sen kim oluyorsun, Alper Narman! Hepiniz GİDECEKSİ- NİZ! BU KULÜP ATKILILAR'IN!