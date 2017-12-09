Genç Hagi, Fiorentina'dan ayrılıyor
Gheorghe Hagi, oğlu Ianis Hagi'nin devre arasında Fiorentina'dan ayrılacağını söyledi.
Geleceğin yıldızları arasında gösterilen Hagi'nin oğlu Ianis'in, Ocak ayında takımdan ayrılacağı belirtildi. Bu sezon Fiorentina'da A takım ile henüz maça çıkamayan Ianis Hagi hakkında konuşan Gheorghe Hagi, "Aradan bir buçuk sene geçti Fiorentina, onu oynatmak için transfer ettiğini söylemişti ancak şu an durum ortada. Ianis'in neden oynamadığını bilmiyorum. Fiorentina'yı bu konuyla ilgili değerlendirmeyeceğim. Ancak onun için bir çözüm arıyorum. Oynayabileceği, ilk 14 isim içinde olabileceği bir kulüp arıyoruz. Oynamaya ihtiyacı var. Fiorentina'da bu konuda aynı görüşte Gönlümüz Serie A'dan bir takımdan yana olsa da Serie B takımlardan gelecek teklifleri de devre dışı bırakmayacağız" dedi.
Fiorentina, Ianis Hagi'yi 2016 yılında 2 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. 19 yaşındaki Ianis ile bir dönem Galatasaray'da ilgilendi.
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 09:14
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 16
Yorum
BirTaraftar Türk futbolu ne yazık ki futbolla uzaktan yakından ilgisi olmayan sadece ismini yürüten yöneticilerle dolu çok yazık gerçekten.
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 16
Yorum
BlackeneD Saçmalamış, beşiktaşlı yöneticiler ilk defa avrupada kendi rekorlarını kırınca ne oldum oldular:)) FB-GS o yolları çoktan geçti
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 16
Yorum
selim Ha.... o zaman besektasa Turkiye sinirlari icinde hersey serbest ,bu kionusmadan baska ne cikar bjk Turkiyeyi degil bjk kulubunu temsil ediy
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