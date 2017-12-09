 Genç Hagi, Fiorentina'dan ayrılıyor – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Genç Hagi, Fiorentina'dan ayrılıyor

    Genç Hagi, Fiorentina'dan ayrılıyor

    Gheorghe Hagi, oğlu Ianis Hagi'nin devre arasında Fiorentina'dan ayrılacağını söyledi.

    Geleceğin yıldızları arasında gösterilen Hagi'nin oğlu Ianis'in, Ocak ayında takımdan ayrılacağı belirtildi. Bu sezon Fiorentina'da A takım ile henüz maça çıkamayan Ianis Hagi hakkında konuşan Gheorghe Hagi, "Aradan bir buçuk sene geçti Fiorentina, onu oynatmak için transfer ettiğini söylemişti ancak şu an durum ortada. Ianis'in neden oynamadığını bilmiyorum. Fiorentina'yı bu konuyla ilgili değerlendirmeyeceğim. Ancak onun için bir çözüm arıyorum. Oynayabileceği, ilk 14 isim içinde olabileceği bir kulüp arıyoruz. Oynamaya ihtiyacı var. Fiorentina'da bu konuda aynı görüşte Gönlümüz Serie A'dan bir takımdan yana olsa da Serie B takımlardan gelecek teklifleri de devre dışı bırakmayacağız" dedi.

    Fiorentina, Ianis Hagi'yi 2016 yılında 2 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. 19 yaşındaki Ianis ile bir dönem Galatasaray'da ilgilendi.

    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:14
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