Özbek'ten Arda ve Asamaoah açıklaması
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması geldi.
Yeni sezon öncesinde ismi sıkça Galatasaray ile anılan Kwadwo Asamoah ile ilgili konuşan Özbek, "Asamoah ile daha önceden bir girşimimiz olmuştu. Durum hala aynı, o konuda bir gelişme yok" dedi.
Başkan Özbek, Iasmin Latovlevici transferinde istediğini alamayan sarı-kırmızılı ekipte sol bek için ismi geçen Filipe Luis ile ilgili de konuşurken, "Filipe Luis ile bir görüşmemiz olmadı, aynı zamanda Arda Turan ile de bir görüşme yapmadık" ifadelerini kullandı.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:00
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Terim - Bosna Hersek görüşmesinde yeni gelişme
Toplam 1
Yorum
ASLAN PENÇESİ 1905 FATİH HOCA BOSNA HERSEK GİTMEZ.ÇÜNKÜ FATİH HOCA BİR DAHA MİLLİ TAKIM KALDIRAMAZ.FATİH HOCANIN KADERİ GALATASARAY VE FENERBAHCEDİR.HA OLUR.
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 35
Yorum
team system Fenerin ( beslemelerin ) herşeyi ucuzladı artık Tepki gösterdikleri konu da zavallılıktan başka birşey değildir ellerine ne geçecekse artık
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 35
Yorum
BJK BU RENKLİLER AĞLAMAYA BAYILIYOR.NEZAMAN KÖTÜ OLSALAR RAKİPLERE SALDIRIYORLAR.AÇIK ARA ÖNDEYİZ YA ÇATLIYORLAR.HOŞUMA GİDİYOR.
Özbek'ten Arda ve Asamaoah açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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