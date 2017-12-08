 Özbek'ten Arda ve Asamaoah açıklaması – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Özbek'ten Arda ve Asamaoah açıklaması

    Özbek'ten Arda ve Asamaoah açıklaması

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması geldi.

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transferde sarı-kırmızılı takımla adı anılan oyuncularla ilgili Doğan Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

    Yeni sezon öncesinde ismi sıkça Galatasaray ile anılan Kwadwo Asamoah ile ilgili konuşan Özbek, "Asamoah ile daha önceden bir girşimimiz olmuştu. Durum hala aynı, o konuda bir gelişme yok" dedi.

    Başkan Özbek, Iasmin Latovlevici transferinde istediğini alamayan sarı-kırmızılı ekipte sol bek için ismi geçen Filipe Luis ile ilgili de konuşurken, "Filipe Luis ile bir görüşmemiz olmadı, aynı zamanda Arda Turan ile de bir görüşme yapmadık" ifadelerini kullandı.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:00
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