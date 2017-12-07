 Dişi Aslan galip: 69-64 – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    Dişi Aslan galip: 69-64

    Dişi Aslan galip: 69-64
    G.saray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 7. hafta maçında Fransa temsilcisi ESBVA-LM'yi 69-64 yendi. B Grubu'ndaki temsilcimiz Yakın Doğu ise Nadezhda'yı deplasmanda yıktı: 81-76.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:45
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