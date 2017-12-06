 Feghouli fena çıkıştı – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    fena çıkıştı

    Feghouli fena çıkıştı
    Sportif Direktör Cenk Ergün, Başkan Özbek'in emriyle Belhanda, Ndiaye, Feghouli ve Rodrigues ile bir araya geldi. Başta Belhanda olmak üzere tüm oyuncuların dikkatini çekti. Fakat hiç de beklemediği bir karşılık aldı. Feghouli, "Burada konuştuğunuz oyuncuların tamamı hocanın aldıkları görevi eksik yerine getiriyor" diye konuştu.
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:49
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