File derbisi Aslan'ın

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında derbi mücadelesinde Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Akatlar Spor Salonu'ndaki karşılaşmada gülen taraf 3-2'lik (20- 25, 27-25, 25-20, 23-25, 19-17) skor ile konuk ekip Galatasaray oldu. Bu sonuçla üst üste 4. zaferini elde eden sarı-kırmızılılar çıkışını sürdürdü. Filede günün diğer sonuçları: Bursa BB-Eczaşıbaşı VitrA: 2-3, Fenerbahçe-Çanakkale: 3-0, Halkbank- İlbank: 3-0, Beylikdüzü-Nilüfer: 3-1, Seramiksan-Vakıfbank: 0-3.