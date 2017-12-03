 File derbisi Aslan'ın – Fotomaç – 03 Aralık 2017 ;
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    03 Aralık 2017, Pazar
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    File derbisi Aslan'ın

    File derbisi Aslan'ın
    Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında derbi mücadelesinde Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Akatlar Spor Salonu'ndaki karşılaşmada gülen taraf 3-2'lik (20- 25, 27-25, 25-20, 23-25, 19-17) skor ile konuk ekip Galatasaray oldu. Bu sonuçla üst üste 4. zaferini elde eden sarı-kırmızılılar çıkışını sürdürdü. Filede günün diğer sonuçları: Bursa BB-Eczaşıbaşı VitrA: 2-3, Fenerbahçe-Çanakkale: 3-0, Halkbank- İlbank: 3-0, Beylikdüzü-Nilüfer: 3-1, Seramiksan-Vakıfbank: 0-3.
    1. 03 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:36
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