File derbisi Aslan'ın
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında derbi mücadelesinde Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Akatlar Spor Salonu'ndaki karşılaşmada gülen taraf 3-2'lik (20- 25, 27-25, 25-20, 23-25, 19-17) skor ile konuk ekip Galatasaray oldu. Bu sonuçla üst üste 4. zaferini elde eden sarı-kırmızılılar çıkışını sürdürdü. Filede günün diğer sonuçları: Bursa BB-Eczaşıbaşı VitrA: 2-3, Fenerbahçe-Çanakkale: 3-0, Halkbank- İlbank: 3-0, Beylikdüzü-Nilüfer: 3-1, Seramiksan-Vakıfbank: 0-3.
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:36
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aykut Kocaman haklı çıktı!
Toplam 2
Yorum
Miyane Bir bildiği varmış demek ki :)
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Gomis'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 9
Yorum
bjk yazıkmı oldu...ne oynadınki yazık oldu.))
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DERBİDE ŞOK! Tolgay Arslan bayıldı! Gomis...
Toplam 3
Yorum
norvecliiiiii Faul değil, 5237 Sayılı TCK'ya göre kasten öldürmeye teşebbüs....
File derbisi Aslan'ın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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