 Riske girmeyecek – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    Riske girmeyecek

    Riske girmeyecek

    Hırvat çalıştırıcı derbi 11’ini kafasında belirledi. Vodafone Park’a kazanmak için çıkacak olan genç hoca, sol kanatta cezası biten Feghouli’yi değil Yasin Öztekin’i tercih etti

    GALATASARAY'DA dev derbiye bir gün kala son hazırlıklar yapılıyor. Teknik direktör İgor Tudor, maç taktiğini kafasında oluştururken, Vodafone Park'ta sahaya süreceği ilk 11'i de büyük ölçüde belirledi. Sarı-kırmızılı takımın yarın kalede Muslera, savunmada Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Martin Linnes, ön liberoda Fernando- Ndiaye, önlerinde Belhanda, kanatlarda Yasin Öztekin, Rodrigues ve ileri uçta Bafetimbi Gomis tertibiyle maça çıkması bekleniyor. Tudor en büyük kararsızlığı Yasin Öztekin ile cezası biten Sofiane Feghouli konusunda yaşadı. Hırvat çalıştırıcı seçimini form tutan Yasin'den yana yaparken, maç eksiği nedeniyle Cezayirli yıldızın yedek soyunacağı öğrenildi.

    3 GOL ATTI, FORMAYI KAPTI
    BU sezon ilk kez Alanyaspor maçında 11'de şans bulan Yasin, 1 gol ve 1 asistlik performansıyla galibiyetin mimarı olmuştu. Tecrübeli futbolcu, kupadaki Sivas Belediyespor maçında da 2 gol kaydedince formayı kaptı. Tudor'un derbide beraberliğe yatmayacağı ve taktiğini 3 puan üzerine kurduğu da gelen haberler arasında...

    Özbek'ten moral yemeği
    BAŞKAN Dursun Özbek bugün Florya'da teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelecek. Derbi öncesi takımla moral yemeği yiyecek olan Özbek'in bir konuşma yaparak galibiyet istemesi bekleniyor
    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:17
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