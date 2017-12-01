Riske girmeyecek
Hırvat çalıştırıcı derbi 11’ini kafasında belirledi. Vodafone Park’a kazanmak için çıkacak olan genç hoca, sol kanatta cezası biten Feghouli’yi değil Yasin Öztekin’i tercih etti
3 GOL ATTI, FORMAYI KAPTI
BU sezon ilk kez Alanyaspor maçında 11'de şans bulan Yasin, 1 gol ve 1 asistlik performansıyla galibiyetin mimarı olmuştu. Tecrübeli futbolcu, kupadaki Sivas Belediyespor maçında da 2 gol kaydedince formayı kaptı. Tudor'un derbide beraberliğe yatmayacağı ve taktiğini 3 puan üzerine kurduğu da gelen haberler arasında...
Özbek'ten moral yemeği
BAŞKAN Dursun Özbek bugün Florya'da teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelecek. Derbi öncesi takımla moral yemeği yiyecek olan Özbek'in bir konuşma yaparak galibiyet istemesi bekleniyor
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:17
-
Fenerbahçe'ye kötü haber!
Toplam 14
Yorum
emre mehmet ekici nerede diye sorulmamasını istedikleri için arada bir 20 dk saha çıkarıyorlar sonra sakatlandı diyorlar..yersen
-
Okay Yokuşlu'ya dev teklif!
Toplam 6
Yorum
ismail trabzonsporu şampiyon yaptıktan sonra transfer düşünülsün hemde şu anki fiyatın iki misline
-
İbrahima Yattara'dan derbi yorumu!
Toplam 2
Yorum
ts futbolun seyir zevkini yaşatan çok seçkin bir futbolcuydu...
Riske girmeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.