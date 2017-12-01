Mendy yedekte

ARA transferde bir sol bek almayı planlayan Cimbom'un Ferland Mendy'yi de listesine aldığı ileri sürüldü. 22 yaşındaki Fransız pasaportlu oyuncu bu sezon 7 maçta giydiği Lyon forması ile Ligue 1'de 1 asist gerçekleştirdi. 2022'ye kadar kontratı olan Mendy'nin piyasa değeri 4 milyon euro. Sarı-kırmızılıların ilk hedefi olan Kwadwo Asamoah'ta mutlu sona ulaşamazsa, rotayı Mendy'ye kıracağı belirtildi.