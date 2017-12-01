 Mendy yedekte – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    Mendy yedekte

    Mendy yedekte
    ARA transferde bir sol bek almayı planlayan Cimbom'un Ferland Mendy'yi de listesine aldığı ileri sürüldü. 22 yaşındaki Fransız pasaportlu oyuncu bu sezon 7 maçta giydiği Lyon forması ile Ligue 1'de 1 asist gerçekleştirdi. 2022'ye kadar kontratı olan Mendy'nin piyasa değeri 4 milyon euro. Sarı-kırmızılıların ilk hedefi olan Kwadwo Asamoah'ta mutlu sona ulaşamazsa, rotayı Mendy'ye kıracağı belirtildi.
    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:11
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