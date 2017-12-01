 Gomis ligde daha ‘Cenk’aver! – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    Gomis ligde daha ‘Cenk’aver!

    Gomis ligde daha ‘Cenk’aver!
    DERBİDE iki takımın golcüleri Bafetimbi Gomis ile Cenk Tosun'un da düellosu yaşanacak. Geride kalan 13 haftanın hepsinde sahaya çıkan Gomis 13 gol atarken, Cenk Tosun 12 maçta 5 gol kaydetti. Rakibinden ligde 8 gol fazla atan Bafetimbi, krallık yarışında da zirvede yer alıyor. Gomis ayrıca takımı adına 3 asist gerçekleştirdi. Cenk ise 1 gol pası verdi. Bu sezon Fenerbahçe ve Trabzonspor derbilerini boş geçen iki yıldız da sahaya galibiyetin yanı sıra ilk derbi gollerini bulmak için çıkacaklar.
    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:33
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