 Tudor garanti verdi! – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Tudor garanti verdi!

    Tudor garanti verdi!

    Teknik direktör  ve futbol direktörü Cenk Ergün bir araya geldi. Alınan bilgilere göre olumlu bir havada geçen görüşmede Hırvat hoca geleceğe dair umutlu ve iddialı konuştu.

    Başakşehir yenilgisinin yaralarını Alanyaspor maçında sarmaya çalışacak olan Galatasaray'da dün önemli bir toplantı vardı. Farklı oyun planları bize fayda değil, zarar getirdi. Gereken dersleri çıkardık. Artık istikrarlı olacağız. Sezon başındaki savaşçı takım geri dönecek. Alanya maçıyla beraber yeni bir başlangıç yapacağız... Başakşehir yenilgisi en çok beni üzdü ama kaybedilen bir şey yok. Ligin ilk yarısını zirvede bitireceğiz.

    OLUMLU OLACAK SANDIM AMA...
    Üç konuda garanti veren Tudor'un "Farklı oyun planlarının olumlu geri dönüş yapmasını bekliyordum ama olmadı. Ancak dersleri çıkardık ve Alanya maçıyla yeni bir başlangıç yapacağız" dediği öğrenildi.

    TÜM FUTBOLCULAR ÇOK HIRSLI
    Sezon başındaki savaşçı takımın yeniden geri döneceğini söyleyen genç teknik adamın, "Yeniden herkesin hoşuna gidecek agresif bir futbol oynayacağız. Tüm futbolcular çok hırslı" diye konuştuğu belirlendi.

    YENİDEN ÇIKIŞA GEÇECEĞİZ
    Başakşehir yenilgisine en çok kendisinin üzüldüğünü ifade eden Tudor, ilk yarıyı lider bitireceklerini de garanti etti. Hırvat hoca, "Henüz kaybedilmiş bir şey yok. Çıkışımız yeniden başlayacak" diye konuştu.

    Takvim
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:56
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