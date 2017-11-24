Tudor garanti verdi!
Teknik direktör Igor Tudor ve futbol direktörü Cenk Ergün bir araya geldi. Alınan bilgilere göre olumlu bir havada geçen görüşmede Hırvat hoca geleceğe dair umutlu ve iddialı konuştu.
OLUMLU OLACAK SANDIM AMA...
Üç konuda garanti veren Tudor'un "Farklı oyun planlarının olumlu geri dönüş yapmasını bekliyordum ama olmadı. Ancak dersleri çıkardık ve Alanya maçıyla yeni bir başlangıç yapacağız" dediği öğrenildi.
TÜM FUTBOLCULAR ÇOK HIRSLI
Sezon başındaki savaşçı takımın yeniden geri döneceğini söyleyen genç teknik adamın, "Yeniden herkesin hoşuna gidecek agresif bir futbol oynayacağız. Tüm futbolcular çok hırslı" diye konuştuğu belirlendi.
YENİDEN ÇIKIŞA GEÇECEĞİZ
Başakşehir yenilgisine en çok kendisinin üzüldüğünü ifade eden Tudor, ilk yarıyı lider bitireceklerini de garanti etti. Hırvat hoca, "Henüz kaybedilmiş bir şey yok. Çıkışımız yeniden başlayacak" diye konuştu.
Takvim
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:56
-
Behich adım adım
Toplam 2
Yorum
sdf sdf ismin seni ele veriyor bursaspor taraftarı :)
-
Fener'i istiyor
Toplam 11
Yorum
UZMAN DR O PARAYI BANA VERSİNLER FENERE YENİ TAKIM KURARIM VE ŞAMPİYON OLUR. BU TAKIMIN ADI YETER YETERKİ ALINAN OYUNCULAR KADIKÖY BOGASI GİBİ SALDIR
-
Anahtar teslim
Toplam 6
Yorum
Fatih Terim Varligin bir dert, Yoklugun bambaska dert!!
Tudor garanti verdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.