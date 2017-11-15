 İgor Tudor’un planı hazır – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    İgor Tudor’un planı hazır

    İgor Tudor’un planı hazır
    Tudor, Başakşehir maçı için defans bloğunu belirledi. Serdar'ın cezası nedeniyle oynayamayacağı karşılaşmada Hırvat hoca, savunmayı dörtlü kurgulayacak. Beklerde Mariano ve Linnes, Maicon'un yanında ise Denayer'a forma verecek
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:45
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