Ülkesine konuştu! Maicon'dan çarpıcı sözler

Başarılı sambacı ülkesinde verdiği röportajında kariyerini, sarı kırmızılı taraftarı anlatırken, futbolu da Galatasaray'da bırakabileceğini işaret etti.

Sezona iyi bir giriş yaptıklarını ifade eden Maicon; " Bireysel olarak da takım olarak da çok iyi çalıştık. Kazanmayı hedefleyen bir düşüncemiz var. Aslında sezona o kadar da iyi başlayamadık. Avrupa Ligi'nden elendik. Ama bu durumun bizi yıkmasına izin vermedik ve toparlandık. Hala yolun başındayız, önemli olan unu devam ettirebilmemiz" şeklinde konuştu.



"EŞİM 10 GOL ATIP ATAMAYACAĞIMI SORUYOR"

Benim ilk hedefim her zaman o ligdeki en iyi defans oyuncusu olabilmektir. Oynadığım her takımda, her ligde amacım bu oldu. Bir defans oyuncusuyum ve geride oynuyorum. Bu yüzden de savunmaya önem vermem gerekiyor. Ancak takımıma ileride yardımcı olmak da hoşuma gidiyor. İşler iyi gidiyor. goller de atıyorum. Genelde bir sezonda 3-4 gol atarım ama şimdiden G.Saray'da buna ulaştım. Eşim bana bu sezon 10 gole ulaşıp ulaşamayacağımı soruyor. Açıkçası umudum var. Ama dediğim gibi benim asıl hedefim defansı en iyi şekilde yapabilmek. Takım şampiyon olmuyorsa benim attığım 5-6 golün önemi yok."



"G.SARAY TARAFTARI SANKİ BAŞKA DÜNYAYA AİT"

"Türk taraftarlar çok tutkulu. Gerçekten kulübü seviyorlar. Aslında onlar için 'çılgın' diyebiliriz. Porto ve Sao Paulo'daki taraftarlara benziyorlar. Tek fark çok daha fanatikler. Aslında bu da bize çok büyük motivasyon kazandırıyor. Galatasaray tribünlerindeki atmosfer sanki başka bir dünyaya ait gibi."



"KARİYERİMİ G.SARAY'DA BİTİREBİLİRİM"

Kariyerini Sao Paulo'da bitirmek ister misin? sorusuna da Brezilyalı savunmacı, "Aslında bu çeşit seçim yapamam. İkisi de oynamaktan keyif aldığım kulüpler ama şu an Galatasaray'a odaklandım. Belki de Galatasaray'da kariyerimi bitiririm" dedi.