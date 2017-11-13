 Kayseri operasyonu – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Kayseri operasyonu

    Kayseri operasyonu

    Deniz Türüç ve Atila Turan için pazarlıklar başladı

    Transferdeki rotasını bir anda yerli oyuncular üzerine kuran Galatasaray yönetimi devre arasında sürprizlere hazırlanıyor. İlk 11'de iki veya üç Türk oyuncu oynamanın zorunlu hale getirileceğinin sık sık konuşulduğu ortamda Kayserispor'dan Deniz Türüç ve Atila Turhan listede... Sarı-kırmızılıların, Kayserispor'un iki milli oyuncusu için Ryon Donk, Linnes, Tarık ve Yasin'i takasta kullanmaya hazır olduğu gelen bilgiler arasında... Kayserispor yönetimin ise Ahmet Çalık, Yasin ve Donk'un üstüne para alarak iyi bir ticaret yapmak amacında olduğu bildirildi.
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:08
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kayseri operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.