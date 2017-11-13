Kayseri operasyonu

Deniz Türüç ve Atila Turan için pazarlıklar başladı

Transferdeki rotasını bir anda yerli oyuncular üzerine kuran Galatasaray yönetimi devre arasında sürprizlere hazırlanıyor. İlk 11'de iki veya üç Türk oyuncu oynamanın zorunlu hale getirileceğinin sık sık konuşulduğu ortamda Kayserispor'dan Deniz Türüç ve Atila Turhan listede... Sarı-kırmızılıların, Kayserispor'un iki milli oyuncusu için Ryon Donk, Linnes, Tarık ve Yasin'i takasta kullanmaya hazır olduğu gelen bilgiler arasında... Kayserispor yönetimin ise Ahmet Çalık, Yasin ve Donk'un üstüne para alarak iyi bir ticaret yapmak amacında olduğu bildirildi.