Yasin Öztekin'e talip var!
Galatasaray'da kadroya girmekte zorlanan Yasin Öztekin'e Süper Lig'den talip var...
Devre arasına 6 hafta kala, transfer piyasası ısınmaya başladı. Galatasaray'da ilk 11'e girmeykte zorlanan, zaman zaman kulübeden oyuna dahil olan Yasin Öztekin'e Karabükspor talip oldu.
Sezon başında da Yasin'i kadrosuna katmak isteyen ancak başaramayan Karabükspor, oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yasin ile yönetim sözleşme yenilemeyi düşünmüyor.
Yasin bu sezon sarı-kırmızılı takımda sadece 6 maçta süre alabildi.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:27
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Cüneyt Çakır'dan skandal penaltı kararı
Toplam 21
Yorum
ged 61 gerek türkiyede gerekse avrupada skandal olmayan maçı çok az..hakemliğini çok abarttılar oda kaldıramdı ve batırdı...
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Beşiktaş İzmir'i salladı
Toplam 10
Yorum
Sayin gsli arkadas burdami Mac sonu gorusuruz demis biz burdayiz seni sormali :D
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Cüneyt Çakır'dan skandal penaltı kararı
Toplam 21
Yorum
ali en rezil maçından sonra (derby) yusufcuk çıkıp savunmadı mı bu nu ? yine güzel bir not! herkes yolunu bulmuş..
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