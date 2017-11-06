Yasin Öztekin'e talip var!

Devre arasına 6 hafta kala, transfer piyasası ısınmaya başladı. Galatasaray'da ilk 11'e girmeykte zorlanan, zaman zaman kulübeden oyuna dahil olan Yasin Öztekin'e Karabükspor talip oldu.

Sezon başında da Yasin'i kadrosuna katmak isteyen ancak başaramayan Karabükspor, oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yasin ile yönetim sözleşme yenilemeyi düşünmüyor.

Yasin bu sezon sarı-kırmızılı takımda sadece 6 maçta süre alabildi.