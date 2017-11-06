 Yasin Öztekin'e talip var! – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    'e talip var!

    Yasin Öztekin'e talip var!

    'da kadroya girmekte zorlanan 'e Süper Lig'den talip var...

    Devre arasına 6 hafta kala, transfer piyasası ısınmaya başladı. 'da ilk 11'e girmeykte zorlanan, zaman zaman kulübeden oyuna dahil olan 'e Karabükspor talip oldu.

    Sezon başında da Yasin'i kadrosuna katmak isteyen ancak başaramayan Karabükspor, oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yasin ile yönetim sözleşme yenilemeyi düşünmüyor.

    Yasin bu sezon sarı-kırmızılı takımda sadece 6 maçta süre alabildi.

    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:27
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