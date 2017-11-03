Tudor: Feghouli ve Caner'e verilen cezalar...
Galatasaray’ın Teknik Direktörü Igor Tudor, Sofiane Feghouli’ye 3 ve Beşiktaş’ın milli futbolcu Caner Erkin’e de verilen 6 maçlık cezanın fazla olduğunu söyledi. Tudor, ayrıca Gençlerbirliği karşısında güzel bir galibiyet aldıklarını da belirtti.
"Aynı sistemin artıları ve eksileri var"
Takımda yaptığı değişiklikleri riskli bulmuyor mu? sorusuna Tudor, "Her zaman aynı sistemle oynarsanız bunun artıları ve eksileri var. Artılar takım buna uyuyor. Diğer taraftan aynı sistemle oynarsanız rakipler ona göre hazırlanır. Artıları da eksileri de var" diye cevap verdi.
"Feghouli ve Caner'e verilen cezalar fazla"
Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Sofiane Fehgouli'ye verilen 3 maçlık cezayı da değerlendiren Hırvat çalıştırıcı, "Feghouli'ye verilen ceza fazla odluğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ta Caner'e verilen 6 maçlık ceza da fazla. Bence ikisinin de daha az olması lazım" şeklinde konuştu.
"11 maçta 2 kez 3'lü defans oynadık"
İkinci defa 3'lü defansla oynadığını belirten Tudor, "Kim söylüyor 3'lü sevdiğimi. Fenerbahçe maçının ilk 20 dakikasında da 3'lü defans ile oynadık. Sakatlıktan dolayı da sistemi değiştirmiştik. 11 maçta ikinci sefer oldu" ifadelerini kullandı.
"1-0 dan sonra skorun verdiği rehavetle oyunun temposunu düşürdük"
Maça iyi başladıklarını söyleyen Tudor, "1-0 dan sonra skorun verdiği rehavetle oyunun temposunu düşürdük. Gençlerbirliği iyi defans yaptı. Özellikle orta alanda boş alan bulmak kolay değil, iyi kapattılar. O yüzden kanatlara taşıdık oyunu. Dikine pasları tercih ettik. Daha az pasla daha fazla koşu yapmayı planladık. Bu da oyunun skorunu değiştirdi" diye konuştu.
Hırvat teknik adam, Sofiane Feghouli için ise kendisinin üst düzey bir futbolcu olduğunu ve iyi bir performans sergilediği söyledi.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:37
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Aday kadro açıklandı: Sürpriz isimler!
Toplam 7
Yorum
karakartal Merak ediyorum aday kadro listesini kim yazıpta Lucescunun eline tutuşturuyor. TFF'nin Lucescu ile anlaşması böylemi.
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Aday kadro açıklandı: Sürpriz isimler!
Toplam 7
Yorum
Reis Yahu arkadaş bıktık bu milli takım aralarından beş maç üst üste izleyemedik Fifa bu işe bir çözüm bulsun artık
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Aday kadro açıklandı: Sürpriz isimler!
Toplam 7
Yorum
milli takım bu kadroyu cıkaranın anasını sikim
Tudor: Feghouli ve Caner'e verilen cezalar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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