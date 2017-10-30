Şut izni vermedi

Trabzonspor maça o kadar iyi başladı ki Galatasaray, ilk 45 dakikayı şut atamadan tamamladı. Sarı- kırmızılı ekip, 2014-15 sezonunun başından bu yana Süper Lig'de ilk kez bir maçın ilk yarısını şut atamadan tamamladı. Ayrıca ilk yarıda kornerde kullanamadı.