 Şut izni vermedi – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Şut izni vermedi

    Şut izni vermedi
    Trabzonspor maça o kadar iyi başladı ki Galatasaray, ilk 45 dakikayı şut atamadan tamamladı. Sarı- kırmızılı ekip, 2014-15 sezonunun başından bu yana Süper Lig'de ilk kez bir maçın ilk yarısını şut atamadan tamamladı. Ayrıca ilk yarıda kornerde kullanamadı.
    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:54
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şut izni vermedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.