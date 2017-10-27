 Kim daha iyi: Sneijder mi Belhanda mı? – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Kim daha iyi: Sneijder mi Belhanda mı?

    Kim daha iyi: Sneijder mi Belhanda mı?
    Dinamo Kiev'den 8 milyon euro'ya transfer edilen Younes Belhanda'nın Wesley Sneijder'i arattığı iddia edilse de iki oyuncunun performansları arasında büyük fark bulunmuyor. 22 Ocak 2013'te Didier Drogba ile beraber Galatasaray'a gelen Hollandalı yıldız, ilk 9 haftada sadece 2 kez 90 dakika oynamış ve 2 gol atmıştı. Younes Belhanda ise geride kalan 9 haftada 1 gol atıp, 3 de asist yaptı. Gol sayısı az da olsa skora etkisi bakımından Sneijder'den daha başarılı oldu.
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:18
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