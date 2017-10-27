Hedefim başkanlık

G.SARAY Odeabank eski başantrenörü Ergin Ataman, sarı-kırmızılı kulüpte başkanlık yapmayı hedeflediğini söyledi. Avrupa kupası kazandıktan sonra kendisine başkanlık kontenjanından genel kurul üyeliğinin takdim edildiğini hatırlatan Ataman, "Mutlaka bir gün G.Saray basketbolunun yeniden Avrupa'nın zirvesine çıkması için yönetimde söz sahibi olarak geri döneceğim. 10 yılım dolunca inşallah başkanlığa da aday olacağım" dedi.



Fenerbahçe'de çalışmam!

ERGİN Ataman, teklif gelse bile Fenerbahçe Doğuş'ta çalışabileceğini sanmadığını da dile getirdi: "Türkiye'nin bazı gerçekleri var. F.Bahçe'den bana teklif geleceğini, benim de F.Bahçe'de çalışabileceğimi düşünmüyorum."



G.Saray ligin favorisi

ATAMAN, Süper Lig'de G.Saray'ı favori gördüğünü kaydetti: "Basketbolun aksine futbolda ciddi yatırımlar yapıldı. İyi bir kadro kuruldu ve lige iyi başladı. G.Saray'ı şampiyonluğun en büyük favorisi görüyorum."