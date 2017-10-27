Fener rüya görüyor

Türkiye, Fenerbahçe’nin Kwadwo Asamoah için düğmeye bastığını öğrenen G.Saray yönetimi bu gelişmeyle ilgili, “F.Bahçe rüya görüyor. Asamoah sadece bize gelir” dedi...

Ara transfer döneminine iki aydan fazla olmasına rağmen gündem ısınmaya başladı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın büyük gözdesi Kwadwo Asamoah için düğmeye bastı. Kanarya'nın gündeme bomba gibi düşen hamlesinin ardından gözler Cimbom'a çevrildi.



Galatasaray cephesi, Fenerbahçe'nin Asamoah için düğmeye basmasına rağmen oldukça sakin... Sarı-Kırmızılılar, yıldız futbolcunun devre arasında ya da sezon sonunda imza atacağından emin.



Konuyu masaya yatıran yöneticilerin, "Fenerbahçe rüya görüyor. Asamoah, Türkiye'de sadece Galatasaray formasını giyer. Ağustos ayında her konuda anlaştık ve bize söz verdi" dediği öğrenildi.



(Takvim)