Fener rüya görüyor
Türkiye, Fenerbahçe’nin Kwadwo Asamoah için düğmeye bastığını öğrenen G.Saray yönetimi bu gelişmeyle ilgili, “F.Bahçe rüya görüyor. Asamoah sadece bize gelir” dedi...
Galatasaray cephesi, Fenerbahçe'nin Asamoah için düğmeye basmasına rağmen oldukça sakin... Sarı-Kırmızılılar, yıldız futbolcunun devre arasında ya da sezon sonunda imza atacağından emin.
Konuyu masaya yatıran yöneticilerin, "Fenerbahçe rüya görüyor. Asamoah, Türkiye'de sadece Galatasaray formasını giyer. Ağustos ayında her konuda anlaştık ve bize söz verdi" dediği öğrenildi.
(Takvim)
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:57
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Derbinin faturası kesildi! G.Saray ve F.Bahçe'nin cezası...
Toplam 24
Yorum
GS bu hakame atılanın cezasını konuşan arkadaşlar aynı hakem adıköyde başı yarıldı kanlar içinde gene karşılaşma devam etti unuttunuz herhalde
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Hugo Rodallega’ya ‘görmeden’ kırmızı!
Toplam 8
Yorum
yazıklar olsun.. bu kadar zor duruma düşen TSdan nasılda korkmuşlar..rodeyegaya çorumlu oyuncu kasten saldrdı karoeşim banan göre inclensin..bu gsdan çıkmadı
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Ceza açıklandı, Beşiktaş ayağa kalktı!..
Toplam 40
Yorum
hayırdır birader maicon ana avrat küfür etti de biz mi bilmiyoruz?
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