 Aslan'ı o savunma kurtardı – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Aslan'ı o savunma kurtardı

    Aslan'ı o savunma kurtardı

    Sarı-Kırmızılı yönetimin F.Bahçe-Başakşehir maçını örnek göstermesi işe yaradı... PFDK, Tarık Ongun’a atılan pet şişe nedeniyle G.Saray’a ihtare v para cezası verdi

    Fenerbahçe ile oynanan maçta Tarık Ongun'a atılan pet şişe nedeniyle ceza alması beklenen Sarı-Kırmızılı kulübün yaptığı savunma işe yaradı. G.Saray sadece ihtar cezası aldı. Yönetim cezadan önce F.Bahçe'nin Başakşehir ile yaptığı maçta Volkan Babacan'ın kafasına su şişesi geldiğini belirterek, "F.Bahçe'ye para ve e-bilet bloke cezası verdiniz. Bu emsal olmalı" görüşünü savunmuştu.

    BİLET BLOKE CEZASI
    Ayrıca G.Saray'a saha olayları nedeniyle 250 bin TL para cezası verildi. Bu arada bazı taraftarlara 1 maçtan 3 maça kadar elektronik bilet iptal cezası verildi.

    (Takvim)
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:59
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