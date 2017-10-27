Aslan'ı o savunma kurtardı

Sarı-Kırmızılı yönetimin F.Bahçe-Başakşehir maçını örnek göstermesi işe yaradı... PFDK, Tarık Ongun’a atılan pet şişe nedeniyle G.Saray’a ihtare v para cezası verdi

Fenerbahçe ile oynanan maçta Tarık Ongun'a atılan pet şişe nedeniyle ceza alması beklenen Sarı-Kırmızılı kulübün yaptığı savunma işe yaradı. G.Saray sadece ihtar cezası aldı. Yönetim cezadan önce F.Bahçe'nin Başakşehir ile yaptığı maçta Volkan Babacan'ın kafasına su şişesi geldiğini belirterek, "F.Bahçe'ye para ve e-bilet bloke cezası verdiniz. Bu emsal olmalı" görüşünü savunmuştu.



BİLET BLOKE CEZASI

Ayrıca G.Saray'a saha olayları nedeniyle 250 bin TL para cezası verildi. Bu arada bazı taraftarlara 1 maçtan 3 maça kadar elektronik bilet iptal cezası verildi.



(Takvim)