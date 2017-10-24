Dursun Özbek'ten uyarı
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbol takımının başarılı bir performans sergilediğini ancak erken havaya girilmemesi gerektiğini söyledi.
Galatasaray 1905 Kültür, Sanat ve Spor Derneğinin Point Hotel Barbaros'ta gerçekleştirilen gecesine katılan Dursun Özbek, davetlilere hitap etti.
Sarı-kırmızılı futbol takımının geride kalan 2 sezonda parlak bir başarı grafiği sergileyemediğini dile getiren Özbek, bunda içinde bulunulan finansal durumun da etkisi olduğunu belirterek, "Finansal yapının düzelmesiyle birlikte özellikle futbolda yavaş yavaş yukarılara çıktığımızı görmektesiniz. Futbol gayet iyi gidiyor. Bugünden erken yorumlara girmek istemiyorum. Galatasaraylıların bugünden böyle bir havaya bürünmesi, bize zarar verir. Lig uzun bir maraton. Nefesimizi hiç başka yere harcamadan koşmak zorundayız. Mayıs ayında bulunduğumuz nokta çok önemli." diye konuştu.
Etkinlikte kendisine, Türkiye'de sadece 2 kişide daha olduğu belirtilen damla kehribar bir tespih hediye edilen sarı-kırmızılı kulübün başkanı, esprili bir şekilde, "Tespih, sabırı çağrıştıran bir şey. Biz de sabıra ihtiyacımız olan günler yaşıyoruz. Yerinde bir hediye oldu." ifadelerini kullandı.
Organizasyonda çok sayıda davetli yer aldı.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 21:57
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Galatasaray, Fenerbahçe emsali ile savunma yapacak
Toplam 6
Yorum
Dedikya Gs lobisi Yani tekrar tekrar koca koca uefa hakemleri incelemiş bir denayer kırmızısı var demiş fb nin 3 puanı gitmiş erman ahmet gs a hizmet etmiş
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"EFENDİ duruşunu şimdi görelim"
Toplam 24
Yorum
Yiğido Ya bırakın efendiyi mefendiyi algı yaratmaya çalışmayın. Şenol dan Caner e küfürbaz kaynıyor. Efendi varsa o da SİVASSPOR!!!
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Çakır'a sert sözler: Erkek gibi davranmadı
Toplam 18
Yorum
gs4ever bilader sacma sapan konusma! adam haklı.ac maci tekrar izle! her 2 li mucadelede fenere faul caldilar ta ki belhanda atilana kadar.
Dursun Özbek'ten uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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