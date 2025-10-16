UEFA’dan Juventus’a Finansal Fair Play soruşturması

Juventus, UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) kuralları kapsamında hakkında bir soruşturma başlattığını açıkladı.

Kulüp, bilançosunda yer alan belgede UEFA'nın 2022/2023 ile 2024/2025 sezonları arasındaki üç yıllık dönemde olası bir FFP kriteri ihlali nedeniyle prosedür başlattığını duyurdu.

Juventus'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "'Football Earning Rule' (futbol gelir kuralı) parametresiyle ilgili olarak, 18 Eylül tarihinde – UEFA turnuvalarına katılan kulüpler için benzer durumlarda olduğu üzere – UEFA'dan 2022/2023-2024/2025 dönemi için olası bir ihlal nedeniyle bir prosedür başlatıldığına dair bildirim alınmıştır.

Bu sürecin sonucu, UEFA'nın ekonomik ve finansal parametreleri dikkate alarak yapacağı değerlendirmeyle 2026 baharında belli olacak. Bu da, şu an için miktarı belirlenemeyen ancak muhtemelen önemli olmayan bir para cezasına ve sporla ilgili bazı kısıtlamalara (örneğin UEFA kadrolarına yeni oyuncu kaydı sınırlamaları gibi) yol açabilir."

Bu açıklamayla birlikte Juventus'un yeniden UEFA'nın merceği altına girdiği resmen duyurulmuş oldu. Nihai karar 2026 baharında açıklanacak.