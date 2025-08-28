Gençler ve kadınlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TFF Kadınlar 1. Ligi'ni şampiyon tamamlayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Başkan Erdoğan, kabulde yaptığı konuşmada, Yüksekovaspor Kulübü'nü tebrik etti ve "Büyük ve güçlü Türkiye'nin aydınlık yarınlarımızın, Terörsüz Türkiye'nin en önemli aktörü yine gençlerimiz ve kadınlar olacaktır" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sahada fedakarca mücadele eden sporcuları, teknik ekibi, yöneticileri, sezon boyunca takımlarına destek olan ve bunu yılmadan, usanmadan sürdüren taraftarları ve Yüksekovalıları da kutladığını ifade etti. Farklı branşlardaki müsabakalarda ulusal ve uluslararası düzeyde çok önemli başarılara imza atan kadınlarla iftihar ettiklerini dile getiren Başkan Erdoğan, "Kadın voleybolunda en son Kanada'yı da yenmek suretiyle artık son 16'ya takımımız kaldı" diye de ekledi. Kabulde, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nın bir aile olduğunu ve başarılarının ortada olduğunu söyledi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise, bu yıl 14 takımdan oluşan Türkiye Kadınlar Süper Liginde Hakkari'yi iki takımın temsil edecek olmasının ayrıcalık olduğunu söyledi. Güler, üst üste iki farklı ligde şampiyonluk elde ederek kadın futbolunda tarihe geçen kadın futbol takımıyla gurur duyduklarını belirtti.