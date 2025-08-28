CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Gençler ve kadınlar

Gençler ve kadınlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’ne yükselen Hakkari’nin Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı’nı kabul etti. Kabulde, “Büyük ve güçlü Türkiye’nin aydınlık yarınlarımızın, Terörsüz Türkiye’nin en önemli aktörü yine gençlerimiz ve kadınlar olacaktır” dedi

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gençler ve kadınlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TFF Kadınlar 1. Ligi'ni şampiyon tamamlayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Başkan Erdoğan, kabulde yaptığı konuşmada, Yüksekovaspor Kulübü'nü tebrik etti ve "Büyük ve güçlü Türkiye'nin aydınlık yarınlarımızın, Terörsüz Türkiye'nin en önemli aktörü yine gençlerimiz ve kadınlar olacaktır" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sahada fedakarca mücadele eden sporcuları, teknik ekibi, yöneticileri, sezon boyunca takımlarına destek olan ve bunu yılmadan, usanmadan sürdüren taraftarları ve Yüksekovalıları da kutladığını ifade etti. Farklı branşlardaki müsabakalarda ulusal ve uluslararası düzeyde çok önemli başarılara imza atan kadınlarla iftihar ettiklerini dile getiren Başkan Erdoğan, "Kadın voleybolunda en son Kanada'yı da yenmek suretiyle artık son 16'ya takımımız kaldı" diye de ekledi. Kabulde, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nın bir aile olduğunu ve başarılarının ortada olduğunu söyledi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise, bu yıl 14 takımdan oluşan Türkiye Kadınlar Süper Liginde Hakkari'yi iki takımın temsil edecek olmasının ayrıcalık olduğunu söyledi. Güler, üst üste iki farklı ligde şampiyonluk elde ederek kadın futbolunda tarihe geçen kadın futbol takımıyla gurur duyduklarını belirtti.

Wilfried Singo İstanbul'da!
F.Bahçe'den golcü takası! Milan ile görüşülüyor!
DİĞER
Kuruluş’un yeni dönem Nilüfer Hatun’u belli oldu!
Zafer haftasında milli teknoloji şöleni! Festivalin açılışını Başkan Erdoğan yapacak | TEKNOFEST damgası
Lage'dan flaş Kerem açıklaması!
İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başkan Erdoğan Yüksekovaspor'u kabul etti! Başkan Erdoğan Yüksekovaspor'u kabul etti! 01:47
Başkan Erdoğan Yüksekovaspor'u kabul etti! Başkan Erdoğan Yüksekovaspor'u kabul etti! 01:46
Wilfried Singo İstanbul'da! Wilfried Singo İstanbul'da! 01:42
Lage'dan flaş Kerem açıklaması! Lage'dan flaş Kerem açıklaması! 01:41
Mourinho: Avrupa Ligi'nde finale kadar gidebiliriz Mourinho: Avrupa Ligi'nde finale kadar gidebiliriz 01:41
F.Bahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek! F.Bahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek! 01:41
Daha Eski
İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri! İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri! 01:41
F.Bahçe'nin rakipleri belli oluyor! F.Bahçe'nin rakipleri belli oluyor! 01:41
F.Bahçe Benfica karşısında 10 kişi kaldı! F.Bahçe Benfica karşısında 10 kişi kaldı! 01:41
Icardi'den Kerem Aktürkoğlu paylaşımı! Icardi'den Kerem Aktürkoğlu paylaşımı! 01:41
Kerem gol attı ama sevinmedi! Kerem gol attı ama sevinmedi! 01:41
Kerem Aktürkoğlu galibiyet pozuna girmedi! Kerem Aktürkoğlu galibiyet pozuna girmedi! 01:41