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Haberler Futbol Erzurumspor - Göztepe maçı CANLI | Erzurumspor - Göztepe ZTK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Erzurumspor - Göztepe maçı CANLI | Erzurumspor - Göztepe ZTK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Erzurumspor ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği kupa yarışında heyecan devam ederken Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Erzurumspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 11:30 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 11:30
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Erzurumspor - Göztepe maçı CANLI | Erzurumspor - Göztepe ZTK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Erzurumspor - Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu maçlarında 1. Lig ekibi Erzurumspor, Süper Lig ekibi Göztepe'yi konuk edecek. Yunus Dursun'un düdük çalacağı karşılaşmada iki ekip de galibiyet alarak gruplara iyi başlamayı hedefliyor. Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığında oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Erzurumspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ERZURUMSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Erzurumspor - Göztepe maçı 9 Ocak Perşembe günü saat 13.00'te oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉ERZURUMSPOR - GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE👈

ASpor CANLI YAYIN

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