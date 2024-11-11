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Haberler Futbol Halil Umut Meler'e saldırı davasında Faruk Koca için hapis cezası kararı!

Halil Umut Meler'e saldırı davasında Faruk Koca için hapis cezası kararı!

Geride kalan sezon Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın ardından Ankaragücü kulübü başkanı Faruk Koca mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunmuştu. Faruk Koca'nın bu saldırı nedeniyle yargılandığı davara kadar belli oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 10:56
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Halil Umut Meler'e saldırı davasında Faruk Koca için hapis cezası kararı!

Ankaragücü Kulübü eski başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu hakeme saldırıya ilişkin dört sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Koca'ya hakem Halil Umut Meler'e saldırı davasında 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Koca'ya verilen cezaların hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Çaykru Rizespor arasında oynanan mücadelede son düdükle birlikte saha karışmıştı.

Ankaragücü'nün eski Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.

Bu olayların akabinde Koca, başkent ekibindeki görevinden istifa etmişti.

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