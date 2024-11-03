Kerem Aktürkoğlu'ndan Türk futbolunda tarihe geçecek imza!
Benfica'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, Gündem yaratmaya devam ediyor. Portekiz ekibi milli futbolcuyla yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Kerem yeni kontratıyla Türk futbolunda tarihe geçecek. İşte detaylar...
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Portekiz basınında yer alan habere göre, Benfica yönetimi, Avrupa devlerinin dikkatini çeken Kerem Aktürkoğlu için yeni sözleşme imzalama kararı aldı.
TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇEBİLİR
Portekiz ekibi, Kerem Aktürkoğlu'nun yeni sözleşmesinde serbest kalma bedelini 60 milyon milyon eurodan 100 milyon euroya yükseltecek.
26 yaşındaki futbolcu gelecekte 100 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesiyle transfer olması halinde, Türk futbol tarihinde bonservis rekorunun yeni sahibi olacak.
Kerem bu sezon Benfica formasıyla 15 maçta görev alırken 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
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