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Haberler Futbol

Kerem Aktürkoğlu'ndan Türk futbolunda tarihe geçecek imza!

Benfica'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, Gündem yaratmaya devam ediyor. Portekiz ekibi milli futbolcuyla yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Kerem yeni kontratıyla Türk futbolunda tarihe geçecek. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 13:30
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Kerem Aktürkoğlu'ndan Türk futbolunda tarihe geçecek imza!

Benfica formasıyla gösterdiği performansla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu Portekiz ekibinde skor katkısı yapmaya devam ediyor.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Türk futbolunda tarihe geçecek imza!

Farense deplasmanında 2 asist yapan milli futbolcu yeniden Portekiz'de manşetleri süsledi.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Türk futbolunda tarihe geçecek imza!

Manchester United'ın peşinde olduğu Benfica'ya Kerem için 40 milyon euroluk teklifle geldiği iddia edilmişti.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Türk futbolunda tarihe geçecek imza!

Portekiz basınında yer alan habere göre, Benfica yönetimi, Avrupa devlerinin dikkatini çeken Kerem Aktürkoğlu için yeni sözleşme imzalama kararı aldı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Türk futbolunda tarihe geçecek imza!

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇEBİLİR

Portekiz ekibi, Kerem Aktürkoğlu'nun yeni sözleşmesinde serbest kalma bedelini 60 milyon milyon eurodan 100 milyon euroya yükseltecek.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Türk futbolunda tarihe geçecek imza!

26 yaşındaki futbolcu gelecekte 100 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesiyle transfer olması halinde, Türk futbol tarihinde bonservis rekorunun yeni sahibi olacak.

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