Hollanda-İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? | Euro 2024 Yarı Final Hollanda-İngiltere maçı CANLI İZLE

Hollanda - İngiltere maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Hollanda - İngiltere kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Hollanda - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOLLANDA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hollanda - İngiltere maçı 10 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

Hollanda - İngiltere maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN