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EURO 2024 FİNALİ NE ZAMAN? EURO 2024 finali nerede oynanacak?

EURO 2024'te final heyecanı yaklaşıyor. Almanya'yı eleyerek adını yarı finale yazdıran İspanya ile Fransa, Hollanda ile İngiltere final için kozlarını paylaşacak. 9 - 10 Temmuz'da oynanacak karşılaşmalarda galibiyet elde edecek 2 takımın yükseleceği final maçının tarihi merak ediliyor. Peki EURO 2024 finali ne zaman? Nerede, hangi tarihte oynanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 12:27
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EURO 2024 FİNALİ NE ZAMAN? EURO 2024 finali nerede oynanacak?

EURO 2024 yarı finalinde Almanya'yı eleyen İspanya ve Portekiz'i eleyen Fransa maçının galibi ile Hollanda - İngiltere maçının galibi finalde kozlarını paylaşacak. Final müsabakası için heyecan dorukta. Peki EURO 2024 final maçı ne zaman? - EURO 2024 final nerede oynanacak?

EURO 2024 FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

İspanya-Fransa ve Hollanda - İngiltere yarı finallerinde galip gelen iki ekip finale adını yazdıracak. Final maçı 14 Temmuz Pazar günü Almanya'nın Berlin kentinde oynanacak.

EURO 2024 FİNAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Final maçı 14 Temmuz Pazar günü Almanya'nın Berlin kentinde oynanacak. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak final maçı 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

EURO 2024 FİNAL MAÇI CANLI İZLE

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