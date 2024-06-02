Real Madrid'de Arda Güler Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası konuştu! "En büyük hayalim..."
UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Real Madrid, Borussia Dortmund'u 2-0'lık skorla mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü. Zafer sonrası konuşan milli oyuncumuz Arda Güler, en büyük hayalini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Öte yandan Real Madrid'in kupayı müzesine götürmesiyle Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk futbolcu oldu.
Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Arda, tarihi başarı sonrası sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"İlk sezonum için böyle güzel bir finale imza atan herkese çok teşekkür ederim."
"Bu harika takımın bir parçası olmak beni gurur ve neşe ile dolduruyor."
"En büyük hayalim 16. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan takımda büyük rol oynamak.
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