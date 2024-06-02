Haberler Futbol Real Madrid'de Arda Güler Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası konuştu! "En büyük hayalim..."

Real Madrid'de Arda Güler Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası konuştu! "En büyük hayalim..."

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Real Madrid, Borussia Dortmund'u 2-0'lık skorla mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü. Zafer sonrası konuşan milli oyuncumuz Arda Güler, en büyük hayalini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 11:25
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Real Madrid'de Arda Güler Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası konuştu! "En büyük hayalim..."

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Borussia Dortmund'u 2-0 yenen İspanyol temsilcisi Real Madrid, şampiyon oldu.

Real Madrid'de Arda Güler Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası konuştu! "En büyük hayalim..."

Real Madrid forması giyen Arda Güler ve Borussia Dortmund'da oynayan Salih Özcan, final maçında süre alamadı.

Real Madrid'de Arda Güler Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası konuştu! "En büyük hayalim..."

İki milli futbolcu da mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Real Madrid'de Arda Güler Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası konuştu! "En büyük hayalim..."

Öte yandan Real Madrid'in kupayı müzesine götürmesiyle Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk futbolcu oldu.

Real Madrid'de Arda Güler Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası konuştu! "En büyük hayalim..."

Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Arda, tarihi başarı sonrası sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Real Madrid'de Arda Güler Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası konuştu! "En büyük hayalim..."

"İlk sezonum için böyle güzel bir finale imza atan herkese çok teşekkür ederim."

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