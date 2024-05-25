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Manchester City - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FA Cup

FA Cup'ta heyecan devam ediyor. Manchester City ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Manchester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 09:50
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Manchester City - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FA Cup

Manchester City - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere FA Cup final maçında heyecan devam ediyor. Manchester City ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Manchester United maçı 25 Mayıs Cumartesi günü saat 17:00'de Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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