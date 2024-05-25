Al Ain 5-1 Yokohama (Maç sonucu ÖZET) | Al Ain, Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandı!

Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Al Ain ile Yokohoma karşı karşıya geldi.

BAE temsilcisi Al Ain, Nissan Stadı'nda oynanan ve Japon ekibinin 2-1 kazandığı maçın rövanşında Yokohoma'yı Hazza Bin Zayed Stadı'nda 5-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü.

Al Ain'e galibiyeti getiren golleri 8 ve 67. dakikalarda Soufiane Rahimi, 33. dakikada penaltıdan Kaku ve 90+1 ve 90+5. dakikalarda Kodjo Laba, Yokohoma'nın golünü 40. dakikada Yan Matheus kaydetti.

Yokohoma'da William Popp 45+10. dakikada bariz gol pozisyonunu engellediği için kırmızı kart gördü.

Al Ain'in bu zaferi sonrası, Hernan Crespo'nun öğrencileri 2003'ten sonra 2. kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.