Haberler Futbol Al Ain 5-1 Yokohama (Maç sonucu ÖZET) | Al Ain, Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandı!

Al Ain 5-1 Yokohama (Maç sonucu ÖZET) | Al Ain, Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandı!

Asya Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Ain, Japon temsilcisi Yokohoma'yı 5-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 21:35
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Al Ain 5-1 Yokohama (Maç sonucu ÖZET) | Al Ain, Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandı!

Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Al Ain ile Yokohoma karşı karşıya geldi.

BAE temsilcisi Al Ain, Nissan Stadı'nda oynanan ve Japon ekibinin 2-1 kazandığı maçın rövanşında Yokohoma'yı Hazza Bin Zayed Stadı'nda 5-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü.

Al Ain'e galibiyeti getiren golleri 8 ve 67. dakikalarda Soufiane Rahimi, 33. dakikada penaltıdan Kaku ve 90+1 ve 90+5. dakikalarda Kodjo Laba, Yokohoma'nın golünü 40. dakikada Yan Matheus kaydetti.

Yokohoma'da William Popp 45+10. dakikada bariz gol pozisyonunu engellediği için kırmızı kart gördü.

Al Ain'in bu zaferi sonrası, Hernan Crespo'nun öğrencileri 2003'ten sonra 2. kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi!
Dursun Özbek: Yine şampiyon olacağız!
DİĞER
Oyuncu Sercan Badur'un acı günü! Sercan Badur'un babası son yolculuğuna uğurlandı
Başkan Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Katliam durana kadar baskı sürecek! | Enflasyon için kritik tarih | Ekonomide hedeflerden kopmadık
F.Bahçe'den Bonucci'ye veda!
Elazığspor TFF 2. Lig'de!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
AFC Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Al Ain
Rooney Championship ekibinin başına geçti!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (25 Mayıs)
Aöf sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? | 2024 açıköğretim bahar dönemi sınav sonucu sorgula
Tarım Kredi'de İndirim Karnavalı! 25 Mayıs - 7 Haziran Tarım Kredi Market kataloğu
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde kupa Barcelona'nın Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde kupa Barcelona'nın 22:08
AFC Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Al Ain AFC Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Al Ain 22:07
Bülent Uygun’dan Manaj açıklaması Bülent Uygun’dan Manaj açıklaması 22:00
Rey Manaj taraftarlara veda etti Rey Manaj taraftarlara veda etti 21:39
Al Ain, Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandı! Al Ain, Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandı! 21:34
Dursun Özbek: Yine şampiyon olacağız! Dursun Özbek: Yine şampiyon olacağız! 21:23
Daha Eski
Fenerbahçe İstanbulspor maçına hazır Fenerbahçe İstanbulspor maçına hazır 21:11
Kenan'lı Juve sezonu galibiyetle noktaladı Kenan'lı Juve sezonu galibiyetle noktaladı 21:05
Rooney Championship ekibinin başına geçti! Rooney Championship ekibinin başına geçti! 20:59
Trabzonspor Ankaragücü maçına hazır Trabzonspor Ankaragücü maçına hazır 20:56
Sivasspor Kayserispor'u devirdi! Sivasspor Kayserispor'u devirdi! 20:55
F.Bahçe'den Bonucci'ye veda! F.Bahçe'den Bonucci'ye veda! 20:36