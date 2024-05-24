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TFF'den bir yenilik daha

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ‘Sözleşmelerde Güncel Uyuşmazlıklar’ sempozyumunda, UÇK’de birçok yenilik getirdiklerini söyledi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 22:04
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TFF'den bir yenilik daha

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) tarafından düzenlenen "Profesyonel Futbolcu Sözleşmelerinde Güncel Uyuşmazlıklar" sempozyumu İstanbul'da yapıldı. Riva'daki sempozyuma, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA UÇK Başkanı Weger ve UEFA ile FIFPRO'dan yetkililer katıldı. Büyükekşi, "Türk futbolunda yine bir ilki sizlerle paylaşmak için bir araya geldik. Diğer kurumların yanı sıra UÇK üyelerinin belirlenmesinde önemli kriterler getirdik. Birbirinden değerli hukukçular, uyuşmazlıklar nedeniyle en çok karşılaşılan sözleşmenin feshini değerlendirecekler" dedi.

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