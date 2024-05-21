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Yunus Akgün Leicester City'den ayrıldığını açıkladı

Son dakika spor haberleri... Sezon başında Galatasaray'dan Championship ekibi Leicester City'e kiralık olarak giden Yunus Akgün takımından ayrıldığını açıkladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 12:50 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 12:53
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Yunus Akgün Leicester City'den ayrıldığını açıkladı

Championship'te şampiyon olarak Premier Lig'e yükselen Leicester City'de kiralık olarak top koşturan Yunus Akgün, İngiliz ekibinden ayrıldı. Milli futbolcu ayrılığı bizzat duyurdu.

YUNUS AKGÜN VEDA ETTİ

Yunus Akgün yaptığı paylaşımda, "Bana inandığınız, bana 90 dakika ayırdığınız, enerjim olduğunuz için teşekkür ederim. Kulüpteki herkese, antrenörlere, takım arkadaşlarıma, fizyoterapistlerime, en sonuncusuna kadar bana yardım eden, beni zorlayan ve beni daha iyi bir oyuncu yapan herkese teşekkür ederim. Başarılı bir yeni sezon diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mill oyuncu bu sezon Leicester City formasıyla 34 maçta 1.536 dakika forma giydi. 23 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

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