Yunus Akgün Leicester City'den ayrıldığını açıkladı

Championship'te şampiyon olarak Premier Lig'e yükselen Leicester City'de kiralık olarak top koşturan Yunus Akgün, İngiliz ekibinden ayrıldı. Milli futbolcu ayrılığı bizzat duyurdu.

YUNUS AKGÜN VEDA ETTİ

Yunus Akgün yaptığı paylaşımda, "Bana inandığınız, bana 90 dakika ayırdığınız, enerjim olduğunuz için teşekkür ederim. Kulüpteki herkese, antrenörlere, takım arkadaşlarıma, fizyoterapistlerime, en sonuncusuna kadar bana yardım eden, beni zorlayan ve beni daha iyi bir oyuncu yapan herkese teşekkür ederim. Başarılı bir yeni sezon diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mill oyuncu bu sezon Leicester City formasıyla 34 maçta 1.536 dakika forma giydi. 23 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

İŞTE O PAYLAŞIM

Dear fans,Thank you for believing in me, for guading me 90 minutes, for being my energy. Thanks to everyone within the club, coaches, my teammates, physios, down to the last one for helping me, pushing me and making me a better player. I wish you a successful new season 🫶@LCFC pic.twitter.com/PO8xg5kztz