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Kylian Mbappe Arda'ya hayran
PSG'den ayrılan Fransız yıldız Kylian Mbappe, Defensa Central sitesindeki habere göre; milli yıldızımız Arda Güler'in 2 gol attığı Villarreal maçını izledi. Mbappe, yakın arkadaşları Camavinga ve Tchouameni'den bilgi aldı. Mbappe'nin "Arda Güler'de özel bir şey var, beni hayretler içinde bıraktı" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.
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