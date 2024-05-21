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Kylian Mbappe Arda'ya hayran

PSG'den ayrılan Fransız yıldız Kylian Mbappe, Defensa Central sitesindeki habere göre; milli yıldızımız Arda Güler'in 2 gol attığı Villarreal maçını izledi. Mbappe, yakın arkadaşları Camavinga ve Tchouameni'den bilgi aldı. Mbappe'nin "Arda Güler'de özel bir şey var, beni hayretler içinde bıraktı" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 06:50
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Kylian Mbappe Arda'ya hayran
PSG'den ayrılan Fransız yıldız Kylian Mbappe, Defensa Central sitesindeki habere göre; milli yıldızımız Arda Güler'in 2 gol attığı Villarreal maçını izledi. Mbappe, yakın arkadaşları Camavinga ve Tchouameni'den bilgi aldı. Mbappe'nin "Arda Güler'de özel bir şey var, beni hayretler içinde bıraktı" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.
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