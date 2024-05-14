Haberler Futbol Ballon d'Or'un kazananı kim olacak? İşte favoriler...

Ballon d'Or'un kazananı kim olacak? İşte favoriler...

Son dakika spor haberleri... Avrupa'da futbol sezonunda sona doğru yaklaşılırken 2024 Ballon d'Or ödülünün favorileri belli olmaya başladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 12:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ballon d'Or'un kazananı kim olacak? İşte favoriler...

Avrupa futbolunda sezonun sonu yaklaşılırken 2024 Ballon d'Or ödülünün favorileri belli olmaya başladı.

Ballon d'Or'un kazananı kim olacak? İşte favoriler...

Son olarak Lionel Messi'nin 8. kez kazandığı Ballon d'Or'da, bu sene verilecek olan ödül için favoriler netleşiyor.

Ballon d'Or'un kazananı kim olacak? İşte favoriler...

Kulüp sezonunda sona yaklaşılırken 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ve Copa America da ödül için belirleyeci olacak.

Ballon d'Or'un kazananı kim olacak? İşte favoriler...

İşte GOAL'ün belirlediği listeye göre 2024 Ballon d'Or favorileri şu şekilde:

Ballon d'Or'un kazananı kim olacak? İşte favoriler...

20 - Lautaro Martinez (Inter)

Ballon d'Or'un kazananı kim olacak? İşte favoriler...

19 - Mohamed Salah (Liverpool)

Ballon d'Or'un kazananı kim olacak? İşte favoriler...

18 - Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

Ballon d'Or'un kazananı kim olacak? İşte favoriler...

17 - Bernardo Silva (Manchester City)

Ballon d'Or'un kazananı kim olacak? İşte favoriler...

16 - Lionel Messi (Inter Miami)

Ballon d'Or'un kazananı kim olacak? İşte favoriler...

15 - Kevin De Bruyne (Manchester City)

Ballon d'Or'un kazananı kim olacak? İşte favoriler...

14 - Declan Rice ( Arsenal)

Ballon d'Or'un kazananı kim olacak? İşte favoriler...

13 - Mats Hummels (Borussia Dortmund)

Ballon d'Or'un kazananı kim olacak? İşte favoriler...

12 - Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Ballon d'Or'un kazananı kim olacak? İşte favoriler...

11 - Rodrygo (Real Madrid)

Ballon d'Or'un kazananı kim olacak? İşte favoriler...

10 - Bukayo Saka (Arsenal)

Ballon d'Or'un kazananı kim olacak? İşte favoriler...

9 - Rodri (Manchester City)

Ballon d'Or'un kazananı kim olacak? İşte favoriler...

8 - Erling Haaland (Manchester City)

Ballon d'Or'un kazananı kim olacak? İşte favoriler...

7 - Toni Kroos (Real Madrid)

Ballon d'Or'un kazananı kim olacak? İşte favoriler...

6 - Harry Kane (Bayern Münih)

Ballon d'Or'un kazananı kim olacak? İşte favoriler...

5 - Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Ballon d'Or'un kazananı kim olacak? İşte favoriler...

4 - Phil Foden (Manchester City)

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
UEFA'dan EURO 2024 için şok karar!
Hull City'de ayın futbolcusu Abdülkadir Ömür!
Çaykur işçi alım kura sonuçları 2024 | Çaykur 1072 işçi alımı asil ve yedekler isim listesi
Öğretmen il için tayin ihtiyaç listesi 2024 | MEB il içi atama kontenjanları
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 14 MAYIS rakamları
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi'den F.Bahçe'ye gözdağı! "Bana bırakın" Icardi'den F.Bahçe'ye gözdağı! "Bana bırakın" 12:45
Hull City'de ayın futbolcusu Abdülkadir Ömür! Hull City'de ayın futbolcusu Abdülkadir Ömür! 12:35
G.Saray'a Zaniolo piyangosu! Dev bonservisle gidecek G.Saray'a Zaniolo piyangosu! Dev bonservisle gidecek 12:20
Abdullah Avcı'dan motivasyon konuşması Abdullah Avcı'dan motivasyon konuşması 12:25
Becao'nun yerine kim oynayacak? İşte derbi 11'i Becao'nun yerine kim oynayacak? İşte derbi 11'i 12:31
Ballon d'Or'un favorileri belli oluyor! Ballon d'Or'un favorileri belli oluyor! 12:32
Daha Eski
Beşiktaş'tan Haller bombası! Alman basını müjdeyi verdi Beşiktaş'tan Haller bombası! Alman basını müjdeyi verdi 11:07
Brighton - Chelsea maçı ne zaman? Brighton - Chelsea maçı ne zaman? 11:16
Manchester United - Newcastle United maçı ne zaman? Manchester United - Newcastle United maçı ne zaman? 11:20
F.Bahçe G.Saray'ı solladı! İşte dünyanın en iyileri F.Bahçe G.Saray'ı solladı! İşte dünyanın en iyileri 11:45
Olivier Giroud sözleşme imzaladı! İşte yeni takımı Olivier Giroud sözleşme imzaladı! İşte yeni takımı 11:52
Nice - PSG maçı ne zaman? Nice - PSG maçı ne zaman? 11:56