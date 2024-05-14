Ballon d'Or'un kazananı kim olacak? İşte favoriler...

Avrupa futbolunda sezonun sonu yaklaşılırken 2024 Ballon d'Or ödülünün favorileri belli olmaya başladı. Son olarak Lionel Messi'nin 8. kez kazandığı Ballon d'Or'da, bu sene verilecek olan ödül için favoriler netleşiyor. Kulüp sezonunda sona yaklaşılırken 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ve Copa America da ödül için belirleyeci olacak. İşte GOAL'ün belirlediği listeye göre 2024 Ballon d'Or favorileri şu şekilde: 20 - Lautaro Martinez (Inter) 19 - Mohamed Salah (Liverpool) 18 - Antoine Griezmann (Atletico Madrid) 17 - Bernardo Silva (Manchester City) 16 - Lionel Messi (Inter Miami) 15 - Kevin De Bruyne (Manchester City) 14 - Declan Rice ( Arsenal) 13 - Mats Hummels (Borussia Dortmund) 12 - Antonio Rüdiger (Real Madrid) 11 - Rodrygo (Real Madrid) 10 - Bukayo Saka (Arsenal) 9 - Rodri (Manchester City) 8 - Erling Haaland (Manchester City) 7 - Toni Kroos (Real Madrid) 6 - Harry Kane (Bayern Münih) 5 - Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) 4 - Phil Foden (Manchester City) 3 - Kylian Mbappe (PSG) 2 - Jude Bellingham (Real Madrid) 1 - Vinicius Jr. (Real Madrid)