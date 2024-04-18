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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 18 Nisan bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 18 Nisan hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 08:46 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 09:10
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 18 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 18 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 18 Nisan Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

18 NİSAN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Avrupa Ligi - Çeyrek Final

22:00 Atalanta - Liverpool (TV 8,5)

22:00 Marsilya - Benfica (Exxen)

22:00 Roma - Milan (Exxen)

22:00 West Ham United - Bayer Leverkusen (Exxen)

UEFA Avrupa Konferans Ligi - Çeyrek Final

19:45 Lille - Aston Villa (TV 8,5)

19:45 Fiorentina - Viktoria Plzen (Exxen)

22:00 PAOK - Club Brugge (Exxen)

22:00 Fenerbahçe - Olympiakos (TV 8)

Suudi Arabistan - Pro Lig

18:00 Al Taawon - Al Khaleej

21:00 Al Shabab Riyadh - Abha

21:00 Al Fateh - Al Raed

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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