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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Nisan bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '7 Nisan hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2024 Pazar 07:28 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2024 Pazar 07:50
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 7 Nisan hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

7 NİSAN HANGİ MAÇLAR VAR?

21:30 Galatasaray - Fenerbahçe

13:30 Çorum FK - Kocaelispor

13:30 Bandırmaspor - Manisa FK

16:00 Gençlerbirliği - Adanaspor

16:00 Eyüpspor - Altay

17:30 Man United - Liverpool

19:30 Sheffield Utd - Chelsea

20:00 Tottenham - Not. Forest

13:30 Frosinone - Bologna

16:00 Monza - Napoli

19:00 Cagliari - Atalanta

19:00 Hellas Verona - Genoa

21:45 Juventus - Fiorentina

14:00 Brest - Metz

16:00 Toulouse - RC Strasbourg

16:00 Reims - Nice

16:00 Montpellier - Lorient

18:05 Monaco - Rennes

21:45 Nantes - Lyon

16:30 Hoffenheim - Augsburg

18:30 Wolfsburg - M'gladbach

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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