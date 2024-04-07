BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 7 Nisan hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
7 NİSAN HANGİ MAÇLAR VAR?
21:30 Galatasaray - Fenerbahçe
13:30 Çorum FK - Kocaelispor
13:30 Bandırmaspor - Manisa FK 16:00 Gençlerbirliği - Adanaspor 16:00 Eyüpspor - Altay
13:30 Bandırmaspor - Manisa FK
16:00 Gençlerbirliği - Adanaspor
16:00 Eyüpspor - Altay
17:30 Man United - Liverpool
19:30 Sheffield Utd - Chelsea 20:00 Tottenham - Not. Forest
19:30 Sheffield Utd - Chelsea
20:00 Tottenham - Not. Forest
13:30 Frosinone - Bologna
16:00 Monza - Napoli 19:00 Cagliari - Atalanta 19:00 Hellas Verona - Genoa 21:45 Juventus - Fiorentina
16:00 Monza - Napoli
19:00 Cagliari - Atalanta
19:00 Hellas Verona - Genoa
21:45 Juventus - Fiorentina
14:00 Brest - Metz
16:00 Toulouse - RC Strasbourg 16:00 Reims - Nice 16:00 Montpellier - Lorient 18:05 Monaco - Rennes 21:45 Nantes - Lyon
16:00 Toulouse - RC Strasbourg
16:00 Reims - Nice
16:00 Montpellier - Lorient
18:05 Monaco - Rennes
21:45 Nantes - Lyon
16:30 Hoffenheim - Augsburg
18:30 Wolfsburg - M'gladbach
18:30 Wolfsburg - M'gladbach
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