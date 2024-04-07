BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 7 Nisan hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

7 NİSAN HANGİ MAÇLAR VAR?

21:30 Galatasaray - Fenerbahçe

13:30 Çorum FK - Kocaelispor 13:30 Bandırmaspor - Manisa FK 16:00 Gençlerbirliği - Adanaspor 16:00 Eyüpspor - Altay

17:30 Man United - Liverpool 19:30 Sheffield Utd - Chelsea 20:00 Tottenham - Not. Forest

13:30 Frosinone - Bologna 16:00 Monza - Napoli 19:00 Cagliari - Atalanta 19:00 Hellas Verona - Genoa 21:45 Juventus - Fiorentina

14:00 Brest - Metz 16:00 Toulouse - RC Strasbourg 16:00 Reims - Nice 16:00 Montpellier - Lorient 18:05 Monaco - Rennes 21:45 Nantes - Lyon

16:30 Hoffenheim - Augsburg 18:30 Wolfsburg - M'gladbach

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