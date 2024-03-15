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Al Ahli Jeddah - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Ligi 24. hafta maçında Al Ahli Jeddah ile Al Nassr karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Ahli Jeddah - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 14:40 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 15:10
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Al Ahli Jeddah - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ahli Jeddah - Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'inde heyecan sürüyor. Al Ahli Jeddah ile Al Nassr karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Ahli Jeddah - Al Nassr ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL AHLI JEDDAH - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Ahli Jeddah - Al Nassr maçı 15 Mart Cuma günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TV 8,5'ta naklen canlı yayınlanacak.

AL AHLI JEDDAH - AL NASSR maçı canlı izlemek için tıklayın

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